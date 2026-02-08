«Манчестер Сити» впервые за пять лет обыграл в гостях «Ливерпуль» в АПЛ

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «красных» со штрафного отличился Доминик Собослаи (74-я минута), в составе команды Хосепа Гвардиолы мячи забили Бернарду Силва (84) и Эрлинг Холанд (90+3; с пенальти). На 13-й компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр Крейг Поусон после видеопросмотра отменил гол полузащитника «Сити» Райана Шерки и удалил Собослаи.
«Ливерпуль» проиграл на своем поле в матче против «Манчестер Сити» впервые с 7 февраля 2021 года. Тогда «горожане» победили со счетом 4:1. Всего Собослаи забил четвертый штрафной в текущем сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков «Ливерпуля» с сезона-2012/13, когда пять раз со стандартов отличился Луис Суарес.
«Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. Команда Арне Слота с 39 очками занимает шестое место.
Арне Слот
Хосеп Гвардиола
Доминик Собослаи
74′
Бернарду Силва
(Эрлинг Холанн)
84′
Эрлинг Холанн
90+3′
1
Алиссон
90+2′
8
Доминик Собослаи
90+13′
11
Мохамед Салах
7
Флориан Вирц
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
47′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
90′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
85′
17
Кертис Джонс
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
20
Бернарду Силва
90+7′
33
Нико О`Райли
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
90+4′
15
Марк Гехи
69′
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
7
Омар Мармуш
42′
61′
3
Рубен Диаш
45
Абдукодир Хусанов
61′
10
Райан Шерки
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти