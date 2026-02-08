Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
2-й тайм
Атлетико
0
:
Бетис
1
Все коэффициенты
П1
4.81
X
3.00
П2
2.20
Футбол. Италия
22:45
Ювентус
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
1.41
X
4.69
П2
9.50
Футбол. Франция
22:45
ПСЖ
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.22
П2
6.14
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.51
X
4.59
П2
1.59
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

«Манчестер Сити» впервые за пять лет обыграл в гостях «Ливерпуль» в АПЛ

«Манчестер Сити» обыграл в гостях «Ливерпуль» в чемпионате Англии.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. «Манчестер Сити» победил «Ливерпуль» в выездном матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча в Ливерпуле завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У «красных» со штрафного отличился Доминик Собослаи (74-я минута), в составе команды Хосепа Гвардиолы мячи забили Бернарду Силва (84) и Эрлинг Холанд (90+3; с пенальти). На 13-й компенсированной ко второму тайму минуте главный арбитр Крейг Поусон после видеопросмотра отменил гол полузащитника «Сити» Райана Шерки и удалил Собослаи.

«Ливерпуль» проиграл на своем поле в матче против «Манчестер Сити» впервые с 7 февраля 2021 года. Тогда «горожане» победили со счетом 4:1. Всего Собослаи забил четвертый штрафной в текущем сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков «Ливерпуля» с сезона-2012/13, когда пять раз со стандартов отличился Луис Суарес.

«Манчестер Сити» с 50 очками идет вторым в таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) и отстает от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. Команда Арне Слота с 39 очками занимает шестое место.

Ливерпуль
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 25
8.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Хосеп Гвардиола
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
74′
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Эрлинг Холанн)
84′
Эрлинг Холанн
90+3′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
90+2′
8
Доминик Собослаи
90+13′
11
Мохамед Салах
7
Флориан Вирц
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
47′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
90′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
85′
17
Кертис Джонс
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
20
Бернарду Силва
90+7′
33
Нико О`Райли
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
90+4′
15
Марк Гехи
69′
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
7
Омар Мармуш
42′
61′
3
Рубен Диаш
45
Абдукодир Хусанов
61′
10
Райан Шерки
Статистика
Ливерпуль
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
15
16
Удары в створ
4
7
Угловые
5
4
Фолы
13
16
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти