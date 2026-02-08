«Манчестер Сити» впервые за пять лет обыграл в гостях «Ливерпуль» в АПЛ

«Ливерпуль» проиграл на своем поле в матче против «Манчестер Сити» впервые с 7 февраля 2021 года. Тогда «горожане» победили со счетом 4:1. Всего Собослаи забил четвертый штрафной в текущем сезоне во всех турнирах. Это лучший результат среди игроков «Ливерпуля» с сезона-2012/13, когда пять раз со стандартов отличился Луис Суарес.