Что за развязка в матче «Ливерпуля» и «Сити»! Холанн вырвал победу в добавленное время, а арбитр отменил гол Шерки с центра поля

«Горожане» все еще в шести очках от «Арсенала».

Источник: AFP 2023

Встречи «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» не так давно считались английским класико. Две суперкоманды с отличными составами, звездными тренерами и многомиллионной армией фанатов по всему Земному шару. Сейчас не сказать, что многое изменилось: исходные данные те же. Только оба соперника по центральному матчу 25-го тура АПЛ переживают не лучшие дни.

Красные в блестящем стиле взяли золото в прошлом сезоне, но после масштабной перестройки состава потеряли свой стиль. Набор исполнителей — шикарный, спору нет, но современный «Ливерпуль» всегда был славен силой системности, а не отдельных личностей. Сейчас фундамент шатает, следовательно, и результаты нестабильные. Поражение от «Борнмута» в 23-м туре, зато сразу за ним два разгрома — «Карабаха» и «Ньюкасла». Какая уж тут предсказуемость?

У «Сити» в плане результатов все было получше — место в топ-8 ЛЧ и вторая строчка в АПЛ. Но нельзя сказать, что «горожане» выглядят стабильнее «Ливерпуля»: в последних шести матчах чемпионата была одержана всего одна победа. Да и в плане стартового состава команда Пепа куда более непредсказуема. Если Слот на один из важнейших матчей сезона выставил сплошь основу, то Гвардиола выбрал необычную для себя схему 4−4−2, дав шанс в старте опальному Омару Мармушу, до того забившему всего один мяч. А на скамейке внезапно остались разом Фоден, Шерки и Рейндерс.

Но 4−4−2 «Сити» были совсем не похожи на классическую «линейку», а скорее походили на «ромб». Родри оставался в опорной зоне, а вот О’Райли, Семеньо и Бернарду Силва постоянно барражировали между линиями обороны соперника и плели комбинации. На стартовом отрезке «Ливерпуль» старался действовать активно и искать свободные зоны, но к 22-й минуте на экран вывели титр, согласно которому «Сити» сделал 31 передачу в финальную треть соперника. Хозяева же — всего одну.

Команда из Манчестера и правда смотрелась посвежее, один необычный удар с полулета нанес Мармуш. К исходу получаса игры красные вернули себе инициативу как минимум в плане активности на чужой половине поля, будто бы нащупали нужный ритм. Дирижировал всем Макаллистер, опускавшийся глубоко назад и раскидывавший длинные передачи на ход.

Только была проблема — с опасными моментами у соперников не клеилось совсем. Старались играть активно и динамично все, однако постоянно не хватало одного тонкого решения у чужой штрафной.

Зато после перерыва дела пошли куда бодрее. Уже на 46-й минуте Салах бил из убойной позиции, но как следует не попал по мячу. Тут же ответил «Сити», Алиссон в последний момент снял мяч с ноги Мармуша. А ван Дейк присел на карточку после фола на Холанне. Все это — буквально за две минуты.

Ну, а затем «Ливерпуль» серьезно добавил. У мерсисайдцев наконец-то начал держаться мяч, пошли и атаки. Выделялся Экитике: француз имел несколько моментов, особенно после роскошного паса Салаха шведкой, но так и не смог попасть в створ. Зато как красиво Юго оставлял под удар Вирцу, выстрел которого заблокировал Геи!

Но вот с ударом Собослаи никто ничего не смог сделать. На 75-й минуте «Ливерпуль» заработал стандарт вдали от чужих ворот. Но Доннарумма поставил всего двух игроков в «стенку» и поплатился за это. Доминик фантастическим выстрелом от штанги вывел свою команду вперед. Похожую красоту он уже исполнял в матче с «Арсеналом».

И вот тут-то «Ливерпулю» взять себя в руки, собраться и дотерпеть: до финального свистка оставалось не так уж много. Но команда Слота рассыпалась в один момент. Причем поначалу красные смотрелись в обороне уверенно и не позволяли «Сити» создавать опасные моменты. Но за пять минут до конца встречи Холанн выиграл верховую дуэль у Конате и сделал результативную скидку на Бернарду. Примечательно, что офсайдную линию не выдержал Собослаи.

Хозяевам победа была нужна не меньше, чем «горожанам», потому они поперли вперед. Но вместо гола — привезенный пенальти. Алиссон неаккуратно сыграл на выходе, сбив Нунеса. К точке подошел Холанн и уверенно исполнил удар. Гвардиола тут же выпустил Аке.

А что было на последних минутах, заслуживает отдельной статьи. На 90+7-й Аит-Нури чуть было не поставил точку, шансы «Ливерпулю» оставил Алиссон. Затем уже Доннарумма в атлетическом прыжке отразил удар Макаллистера с рикошетом.

А на 90+9-й Собослаи не дал Холанну внести мяч в оставленные Алиссоном ворота — впрочем, он и так закатился за линию. Судья Крейг Поусон вполне мог записать гол на пробившего с центра поля Шерки, но после просмотра повтора решил удалить венгерского полузащитника и зафиксировать фол за пределами штрафной. К досаде футболистов и болельщиков «Сити», гол был отменен.

Собослаи мог стать героем вечера — сначала после роскошного удара со стандарта, затем — как спаситель последнего шанса в концовке. Но «Ливерпуль» не сдюжил и все больше отстает от идущего пятым «Челси» (теперь — на четыре очка). В последних семи матчах АПЛ у команды Слота всего одна победа. Выглядит грустно. Ну, а «Сити» все еще в гонке с «Арсеналом», этим вечером он показал чемпионский характер.

Ливерпуль
1:2
Первый тайм: 0:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 25
8.02.2026, 19:30 (МСК UTC+3)
Энфилд
Главные тренеры
Арне Слот
Хосеп Гвардиола
Голы
Ливерпуль
Доминик Собослаи
74′
Манчестер Сити
Бернарду Силва
(Эрлинг Холанн)
84′
Эрлинг Холанн
90+3′
Составы команд
Ливерпуль
1
Алиссон
90+2′
8
Доминик Собослаи
90+13′
11
Мохамед Салах
7
Флориан Вирц
22
Юго Экитике
5
Ибраима Конате
4
Виргил ван Дейк
47′
38
Райан Гравенберх
10
Алексис Макаллистер
6
Милош Керкез
90′
14
Федерико Кьеза
18
Коди Гакпо
85′
17
Кертис Джонс
Манчестер Сити
25
Джанлуиджи Доннарумма
27
Матеус Нунес
21
Райан Аит Нури
20
Бернарду Силва
90+7′
33
Нико О`Райли
16
Родри
9
Эрлинг Холанн
90+4′
15
Марк Гехи
69′
42
Антуан Семеньо
90′
6
Натан Аке
7
Омар Мармуш
42′
61′
3
Рубен Диаш
45
Абдукодир Хусанов
61′
10
Райан Шерки
Статистика
Ливерпуль
Манчестер Сити
Желтые карточки
2
4
Красные карточки
1
0
Удары (всего)
15
16
Удары в створ
4
7
Угловые
5
4
Фолы
13
16
Офсайды
6
2
Судейская бригада
Главный судья
Крейг Поусон
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти