Что за развязка в матче «Ливерпуля» и «Сити»! Холанн вырвал победу в добавленное время, а арбитр отменил гол Шерки с центра поля

У «Сити» в плане результатов все было получше — место в топ-8 ЛЧ и вторая строчка в АПЛ. Но нельзя сказать, что «горожане» выглядят стабильнее «Ливерпуля»: в последних шести матчах чемпионата была одержана всего одна победа. Да и в плане стартового состава команда Пепа куда более непредсказуема. Если Слот на один из важнейших матчей сезона выставил сплошь основу, то Гвардиола выбрал необычную для себя схему 4−4−2, дав шанс в старте опальному Омару Мармушу, до того забившему всего один мяч. А на скамейке внезапно остались разом Фоден, Шерки и Рейндерс.