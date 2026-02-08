«Я очень горжусь нашей победой. Первый тайм был невероятным. Во втором тайме инициатива была на стороне “Ливерпуля”, особенно после штрафного удара Собослаи. Он повторил свой гол в ворота “Арсенала”, какой удар! Какой игрок!
В конце концов, мы смогли отыграться благодаря вере нашего капитана, его характеру, личности, его нежеланию сдаваться. В итоге мы вернулись.
У нас молодая команда, и у нее светлое будущее. У клуба тоже светлое будущее, действительно хорошие приобретения. Когда все освоятся, мы продолжим оставаться на плаву.
Несмотря на сегодняшние события, у нас есть много причин бороться за свои силы. Мы отстаем на шесть очков, это большой разрыв, но многое может измениться», — цитирует Гвардиолу BBC.
Гвардиола: «Я очень горжусь победой над “Ливерпулем”. У моей команды светлое будущее»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием после победы над «Ливерпулем» в АПЛ.
«Я очень горжусь нашей победой. Первый тайм был невероятным. Во втором тайме инициатива была на стороне “Ливерпуля”, особенно после штрафного удара Собослаи. Он повторил свой гол в ворота “Арсенала”, какой удар! Какой игрок!