Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.95
П2
9.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Испания
23:00
Валенсия
:
Реал
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Гвардиола: «Я очень горжусь победой над “Ливерпулем”. У моей команды светлое будущее»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился комментарием после победы над «Ливерпулем» в АПЛ.

Источник: Getty Images

«Я очень горжусь нашей победой. Первый тайм был невероятным. Во втором тайме инициатива была на стороне “Ливерпуля”, особенно после штрафного удара Собослаи. Он повторил свой гол в ворота “Арсенала”, какой удар! Какой игрок!

В конце концов, мы смогли отыграться благодаря вере нашего капитана, его характеру, личности, его нежеланию сдаваться. В итоге мы вернулись.

У нас молодая команда, и у нее светлое будущее. У клуба тоже светлое будущее, действительно хорошие приобретения. Когда все освоятся, мы продолжим оставаться на плаву.

Несмотря на сегодняшние события, у нас есть много причин бороться за свои силы. Мы отстаем на шесть очков, это большой разрыв, но многое может измениться», — цитирует Гвардиолу BBC.