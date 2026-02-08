Гвардиола — о победе над «Ливерпулем»: «Это была блестящая реклама Премьер-лиги»

«Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, но во втором тайме мы немного растеряли темп. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и были очень пассивными. Какой удар нанес Собослаи! А после этого, благодаря нашему капитану Силве, мы вернулись в игру.



Настрой был отличный, и в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором тайме немного чувствовалась усталость. Мармуш и Холанн были пассивны, и поэтому нам было тяжело. Концовка матча? Я думал: “Ну же, судья, засчитай гол и иди домой!” — приводит слова Гвардиолы ВВС.