Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Валенсия
0
:
Реал
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.15
П2
1.65
Футбол. Италия
1-й тайм
Ювентус
0
:
Лацио
0
Все коэффициенты
П1
1.54
X
3.95
П2
9.00
Футбол. Франция
1-й тайм
ПСЖ
1
:
Марсель
0
Все коэффициенты
П1
1.18
X
7.50
П2
15.00
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
0
:
Бетис
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
0
:
Интер
5
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ливерпуль
1
:
Манчестер Сити
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Бавария
5
:
Хоффенхайм
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Анже
1
:
Тулуза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Осер
0
:
Париж
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Гавр
2
:
Страсбур
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
4
:
Леванте
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Жирона
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Кельн
1
:
РБ Лейпциг
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лечче
2
:
Удинезе
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Брайтон
0
:
Кристал Пэлас
1
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ницца
0
:
Монако
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Алавес
0
:
Хетафе
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Парма
1
П1
X
П2

Гвардиола — о победе над «Ливерпулем»: «Это была блестящая реклама Премьер-лиги»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал волевую победу над «Ливерпулем» (2:1) в 25-м туре АПЛ.

Источник: Reuters

«Это была блестящая реклама Премьер-лиги. Первый тайм был действительно хорош, но во втором тайме мы немного растеряли темп. После этого мы стали играть более прямолинейно, а потом потеряли мяч и были очень пассивными. Какой удар нанес Собослаи! А после этого, благодаря нашему капитану Силве, мы вернулись в игру.

Настрой был отличный, и в целом первый тайм был действительно хорош, а во втором тайме немного чувствовалась усталость. Мармуш и Холанн были пассивны, и поэтому нам было тяжело. Концовка матча? Я думал: “Ну же, судья, засчитай гол и иди домой!” — приводит слова Гвардиолы ВВС.

«Манчестер Сити» (50 очков) занимает второе место в АПЛ и отстает от лидирующего «Арсенала» на шесть очков. «Ливерпуль» (39 очков) находится на седьмой строчке.