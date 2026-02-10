«Как Матвей тащит пенальти! Я такого никогда не видел». Интервью экс-вратаря «ПСЖ», который фанатеет от Сафонова

— Если честно, то нет. Но понимал, что он очень популярен в России. Тем не менее, когда «ПСЖ» его подписал, я сразу подумал, что это будет фантастический второй номер, который сможет подменять Доннарумму. Не думал, что Сафонов станет лидером при Джанлуиджи. Но за это время он многому научился, усердно работал. Сейчас это действительно очень интересный голкипер. И я думаю, что на сегодняшний день команда уверена в Матвее больше, чем в Шевалье. Это самое важное. Я даже придумал ему прозвище — Мастер Дзен!