«Как Матвей тащит пенальти! Я такого никогда не видел». Интервью экс-вратаря «ПСЖ», который фанатеет от Сафонова

Французский голкипер Жерон Алонзо начинал карьеру в «Ницце», вытаскивал «Марсель» из Второй лиги, а из «Сент-Этьена» уехал в «ПСЖ», где провел семь лет и застал Сергея Семака.
В интервью «СЭ» бывший голкипер поделился воспоминаниями о тренере «Зенита», а также высоко оценил уровень и потенциал Матвея Сафонова.
Игроки уверены в Матвее больше, чем в Шевалье
— Жером, вы что-нибудь знали о Матвее Сафонове до его переезда в Париж?
— Если честно, то нет. Но понимал, что он очень популярен в России. Тем не менее, когда «ПСЖ» его подписал, я сразу подумал, что это будет фантастический второй номер, который сможет подменять Доннарумму. Не думал, что Сафонов станет лидером при Джанлуиджи. Но за это время он многому научился, усердно работал. Сейчас это действительно очень интересный голкипер. И я думаю, что на сегодняшний день команда уверена в Матвее больше, чем в Шевалье. Это самое важное. Я даже придумал ему прозвище — Мастер Дзен!
— Из-за хладнокровия Матвея?
— Да, он всегда спокойный, с позитивным настроем. Кроме того, у Матвея очень сильный язык тела — и нет артистизма. По-французски мы говорим la force tranquille — в переводе «тихая сила». Не знаком с ним лично, но уверен, что Матвей очень силен духом. А если брать пенальти, то он один из лучших в мире. То, как он действует при 11-метровых и какие сейвы совершает — что-то невероятное! Я такого никогда не видел.
— Вы сказали, что игроки «ПСЖ» теперь больше доверяют Сафонову, чем Шевалье. Это видно со стороны или вы разговаривали с кем-то из футболистов?
— Никогда не говорил об этом с ребятами. Это просто мое личное мнение со стороны. Но, насколько я слышал, Матвея в команде очень любят. Его уважают именно за то, как он усердно трудился все время, пока в команде был Доннарумма. Всех подкупила его целеустремленность.
И вообще для меня его история очень интересна. Я обожаю андердогов, ведь и сам когда-то был вторым номером в «ПСЖ» — поэтому путь Матвея напоминает о моих временах… Понимаю, как нужно трудиться, чтобы стать первым. Не могу сказать, что сразу полюбил Матвея, но сейчас уважаю его. Как и многие в Париже — да и во всей Франции.
— Летом ходило много слухов, что Матвей может покинуть «ПСЖ» и уйти в аренду, потому что к команде присоединился украинец Забарный. Как вы думаете, было бы ошибкой со стороны клуба отпустить его?
— Я переживал за Матвея и действительно опасался, что ему придется куда-то уйти. Дело даже не в Забарном, а в том, что ему необходимо было играть. Но, конечно, отпустить Сафонова было бы ошибкой для клуба. Потому что «ПСЖ», как и любой европейский гранд, нуждался в двух сильных голкиперах. А в итоге все складывается так, что именно Матвей будет основным — как минимум до конца сезона.
— На ваш взгляд, Луис Энрике не ожидал такого?
— Я уверен в этом! Мы все здесь были очень удивлены. Потому что Шевалье — большой вратарь для Франции. Но для него сезон пошел не по плану — допустил много ошибок. В то время как Матвей в декабре хорошо провел свои матчи.
Но самое странное для меня во всей этой истории — то, что Энрике отпустил Доннарумму, чтобы взять Шевалье. Это серьезный шаг. И огромный шок для всего Парижа. Но Энрике принял и то, что он, вероятно, ошибся. Позволил Матвею проявить себя, дал ему шанс. Это храбрый поступок со стороны тренера. Я уважаю тех, кто признает ошибки.
— Как Шевалье реагирует на проигранную конкуренцию? Вы точно видели кадры, как после отраженного Сафоновым пенальти Люка не проявил никаких эмоций.
— Конкуренция голкиперов — особенная вещь. Потому что есть всего два способа, как вернуть свое место: травма конкурента или его ошибка. Да, это ужасно, но таковы реалии. Полевой игрок может сменить позицию, а у голкипера такой возможности нет. Люке будет тяжело вернуть свое место сейчас, потому что Матвей не ошибается. Он хорош в каждом матче, отлично справляется с пенальти. Я даже не могу представить, как сейчас тяжело Шевалье. Для него все происходящее — тоже сюрприз. Думаю, месяцев пять назад он не мог и представить, как все сложится.
Меня шокировало, что Сафонов доигрывал серию пенальти с переломом
— Ключевой момент в их конкуренции — сейвы Сафонова в финале Межконтинентального кубка?
— Возможно, это и стало ключевым моментом, но скорее для публики. Ведь еще до этой игры Матвей провел несколько очень хороших матчей. А серия пенальти просто ярче всего отпечаталась в памяти. Хотя это правда было невероятно! Но, повторюсь, еще до этой игры Матвей отлично себя показал. И думаю, также считает Луис Энрике.
Возвращаясь к пенальти в Межконтинентальном кубке — когда я смотрел на сейвы Матвея, то думал: вот бы это был я! Невероятные спасения — и эмоции, которые испытал весь мир. Взять четыре пенальти подряд… Сумасшествие! Никому это не удавалось. Но главный шок — что, как оказалось, Матвей доигрывал со сломанной рукой.
— Вы были уверены, что Сафонов сразу же вернется в стартовый состав, как только оправится от травмы?
— Да. Он это заслужил. И, как я сказал ранее, важно, что команда сейчас в нем уверена больше, чем в Шевалье.
— Уже можно сказать, что фанаты «ПСЖ» влюблены в Матвея?
— Пока сложно сказать. Они точно любили Кейлора Наваса и Джанлуиджи Доннарумму. Но я думаю, что Матвей им точно нравится. Повторюсь, во Франции мы любим андердогов. И красивые истории. Сафонов мало говорил и много делал, упорно тренировался и стал первым номером. Не знаю, влюблены ли болельщики в него сейчас, но они точно его очень уважают.
— Матвей, кстати, уже неплохо владеет языком, дает интервью на французском. Это важно?
— Очень! Особенно для болельщиков «ПСЖ», где играет много легионеров. Когда футболист из другой страны начинает говорить на родном для нас языке, отвечает на вопросы журналистов на французском — это знак уважения к фанатам и к стране. Болельщики такое любят.
— Может ли Сафонов стать основным вратарем «ПСЖ» на долгие годы?
— Слишком рано об этом говорить. Уровень и характер у него есть. Но даже Доннарумме потребовалось время. Кроме того, не стоит забывать, что Шевалье — сильный конкурент. И я думаю, что впереди нас ждет красивая вратарская битва. Потому что Люка будет сражаться за свое место в старте, как это делал Матвей.
Семак — очаровательный человек
— Вы играли в «ПСЖ» вместе с Сергеем Семаком. Помните его?
— Конечно! Его шкафчик в раздевалке был по соседству со мной.
— Семак стал успешным тренером в России — шесть раз подряд становился чемпионом с «Зенитом».
— Я слышал об этом и очень им горжусь. Сергей запомнился мне как очень добрый человек. Я бы даже сказал — очаровательный! К сожалению, его приключение в «ПСЖ» сложилось не так, как он хотел. В каком городе он сейчас?
— Все еще в Санкт-Петербурге.
— Фантастическое место.
— В «ПСЖ» тренерский потенциал Семака был сразу заметен?
— Честно говоря, в то время — нет. Но он был невероятно умным игроком. Это точно помогло Сергею в тренерской карьере.
— Как вы думаете, почему у него не сложилось в «ПСЖ»?
— Когда такой игрок не добивается успеха, дело не только в нем — значит, повлияли обстоятельства. Наверное, это был не лучший год для него и клуба. Зато я отлично помню матч с ЦСКА, когда Сергей нас просто уничтожил. Это было нечто… Просто вау!
Дмитрий Барулев