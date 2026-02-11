Ричмонд
Захарян вернется к тренировкам с «Реал Сосьедад» 12 февраля

Российский полузащитник ранее выбыл из строя из-за повреждения.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Российский полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Сосьедад» Арсен Захарян начнет тренироваться с командой на поле в четверг. Об этом ТАСС сообщил пресс-атташе клуба Йон Андер Мундуате.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что у Захаряна небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву.

«Арсен начнет работать с командой на поле в четверг. Чтобы вернуться в заявку, ему необходимо как минимум еще неделю провести без каких-либо осложнений после травмы», — сказал Мундуате.

Захаряну 22 года. За «Реал Сосьедад» полузащитник выступает с лета 2023 года. В нынешнем сезоне на счету россиянина 16 матчей в различных турнирах, в которых он отметился 1 голом.

