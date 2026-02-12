Вашингтон
Захарян не сможет сыграть против «Реала»: «Арсен начинает работать в общей группе»

Пресс-атташе «Реал Сосьедад» Йон Андер Мундуате рассказал о сроках возвращения в строй полузащитника команды Арсена Захаряна.

Источник: Reuters

У 22-летнего спортсмена было небольшое механическое повреждение мышцы, которое привело к микронадрыву. В последний раз Захарян выходил на поле 13 января в Кубке Испании против «Осасуны».

«Захарян сегодня начинает работать в общей группе. Ему нужно набрать игровые минуты и ритм. Он не будет готов к субботе, поэтому посмотрим, будет ли Арсен готов к игре против “Овьедо”, — приводит слова Мундуате Sport24.

Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с августа 2023 года. В сезоне-2025/26 он сыграл 16 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

«Реал Сосьедад» 14 февраля на выезде сыграет против «Реала» в 24 туре Ла лиги. Команда с 31 очком занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании.