Совладелец «МЮ» извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

«Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост», — сказал Рэтклифф в заявлении для телеканала.