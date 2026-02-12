Вашингтон
Совладелец «МЮ» извинился за слова о колонизации Британии мигрантами

Источник: Reuters

ЛОНДОН, 12 фев — РИА Новости. Совладелец ФК «Манчестер Юнайтед» Джим Рэтклифф извинился за свои слова о колонизации Британии мигрантами.

Ранее Рэтклифф в интервью телеканалу Sky News заявил, что мигранты колонизируют Великобританию, а экономика страны не может выдержать столь большого притока приезжих вкупе с тем, что порядка 9 миллионов жителей королевства получают пособия от государства. Премьер-министр страны Кир Стармер назвал это заявление оскорбительным и неправильным, призвав Рэтклиффа извиниться.

«Приношу извинения за то, что мой выбор слов оскорбил некоторых людей в Великобритании и Европе и вызвал беспокойство. Но важно поднимать вопрос о необходимости контроля и качественного управления миграцией, которая должна поддерживать экономический рост», — сказал Рэтклифф в заявлении для телеканала.

По его словам, говоря о миграции, он хотел призвать правительство уделять управлению миграцией столько же внимания, сколько управлению инвестициями в развитие навыков, промышленности и рабочих мест ради долгосрочного процветания.

«Крайне важно, чтобы мы поддерживали открытые дебаты о проблемах, стоящих перед Великобританией», — добавил миллиардер.