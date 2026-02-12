Казахстанский футболист сенсационно сменит клуб после победы над «Карабахом»

Сам Покатилов не прочь попробовать свои силы в Суперлиге Турции и готов подписать предварительный контракт с новой командой. Контракт казахстанца с «Сабахом» заканчивается в июне текущего года, после чего он сможет уехать в Турцию в качестве свободного агента.