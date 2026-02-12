Вашингтон
Казахстанский футболист сенсационно сменит клуб после победы над «Карабахом»

Голкипер азербайджанского «Сабаха» Стас Покатилов близок к уходу из текущего клуба, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Соцсети

33-летний вратарь не продлил контракт с командой, базирующейся в Масазыре и ведёт переговоры с другими зарубежными клубами. Уверенная игра голкипера, приведшая к первому месту в турнирной таблице, привлекла внимание турецких команд.

Сам Покатилов не прочь попробовать свои силы в Суперлиге Турции и готов подписать предварительный контракт с новой командой. Контракт казахстанца с «Сабахом» заканчивается в июне текущего года, после чего он сможет уехать в Турцию в качестве свободного агента.

Добавим, что после 19 туров «Сабах» занимает первое место в турнирной таблице, на четыре очка опережая «Карабах». Покатилов принял участие во всех играх сезона и пропустил всего 12 голов. В очном матче «Сабах» переиграл многолетнего чемпиона — «Карабах», пробившийся в плей-офф Лиги чемпионов.

Также Покатилов помог «Сабаху» завоевать Кубок Азербайджана и пробиться в еврокубки. За сборную Казахстана уроженец Уральска провёл 30 матчей.