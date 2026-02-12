УЕФА отчитался о доходе в 5 миллиардов евро за 2025 год

В организации также подчеркнули рост выплат солидарности: «Мы также подтвердили свою приверженность игре, выделив 10 процентов наших валовых доходов от соревнований на выплаты солидарности. Из этой суммы 308 миллионов евро направляются клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, — это на 76 процентов больше, чем в предыдущем году, а дополнительное финансирование распределяется среди клубов, выбывших в квалификационных раундах. Еще 25 миллионов евро используются для поддержки Юношеской лиги УЕФА и женских клубных соревнований».