Матч-центр
Все
Футбол. Англия
23:00
Брентфорд
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
5.50
X
4.05
П2
1.65
Футбол. Англия
завершен
Ноттингем Форест
0
:
Вулверхэмптон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Сити
3
:
Фулхэм
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Кристал Пэлас
2
:
Бернли
3
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Астон Вилла
1
:
Брайтон
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Сандерленд
0
:
Ливерпуль
1
П1
X
П2

УЕФА отчитался о доходе в 5 миллиардов евро за 2025 год

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил финансовые итоги сезона-2024/2025.

Источник: БЕЛТА

Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте организации, общий доход от всех турниров превысил 5 миллиардов евро, что на 737 миллионов евро больше, чем в предыдущем сезоне. Основной рост обеспечили мужские клубные соревнования.

«Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до 4,4 миллиарда евро, увеличившись на 690 миллионов евро по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли 3,4 миллиарда евро — на 400 миллионов евро больше, чем в предыдущем сезоне», — сообщает пресс-служба УЕФА.

В организации также подчеркнули рост выплат солидарности: «Мы также подтвердили свою приверженность игре, выделив 10 процентов наших валовых доходов от соревнований на выплаты солидарности. Из этой суммы 308 миллионов евро направляются клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, — это на 76 процентов больше, чем в предыдущем году, а дополнительное финансирование распределяется среди клубов, выбывших в квалификационных раундах. Еще 25 миллионов евро используются для поддержки Юношеской лиги УЕФА и женских клубных соревнований».