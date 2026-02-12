УЕФА отчитался о доходе в 5 миллиардов евро за 2025 год

Согласно отчету, опубликованному на официальном сайте организации, общий доход от всех турниров превысил 5 миллиардов евро, что на 737 миллионов евро больше, чем в предыдущем сезоне. Основной рост обеспечили мужские клубные соревнования.
«Общий доход от мужских клубных соревнований вырос до 4,4 миллиарда евро, увеличившись на 690 миллионов евро по сравнению с показателями-2023/2024. Этот рост привел к увеличению реинвестиций, при этом финансовые выплаты клубам достигли 3,4 миллиарда евро — на 400 миллионов евро больше, чем в предыдущем сезоне», — сообщает пресс-служба УЕФА.
В организации также подчеркнули рост выплат солидарности: «Мы также подтвердили свою приверженность игре, выделив 10 процентов наших валовых доходов от соревнований на выплаты солидарности. Из этой суммы 308 миллионов евро направляются клубам, не участвующим в европейских соревнованиях, — это на 76 процентов больше, чем в предыдущем году, а дополнительное финансирование распределяется среди клубов, выбывших в квалификационных раундах. Еще 25 миллионов евро используются для поддержки Юношеской лиги УЕФА и женских клубных соревнований».