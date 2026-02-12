Клуб КПЛ забил три гола и обыграл двукратного чемпиона

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу казахстанского клуба. Все голы были забиты после перерыва. В составе победителей отличились Алижан Байгалиев, Роман Муртазаев и Иван Свиридов.
Отметим, что «Урарту» становился чемпионом Армении в сезонах 2013/14 и 2022/23.
Ранее стало известно расписание первых трёх туров КПЛ-2026. «Елимай» стартует гостевым матчем против кокшетауского «Окжетпеса», затем примет дома усть-каменогорский «Алтай» и сыграет на выезде с «Актобе». Полный календарь будет опубликован после официального утверждения Исполнительным комитетом КФФ.