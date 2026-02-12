Вашингтон
Клуб КПЛ забил три гола и обыграл двукратного чемпиона

Футбольный клуб «Елимай» провёл товарищеский матч с армянским «Урарту» на учебно-тренировочном сборе в ОАЭ, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Елимай"

Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу казахстанского клуба. Все голы были забиты после перерыва. В составе победителей отличились Алижан Байгалиев, Роман Муртазаев и Иван Свиридов.

Отметим, что «Урарту» становился чемпионом Армении в сезонах 2013/14 и 2022/23.

Ранее стало известно расписание первых трёх туров КПЛ-2026. «Елимай» стартует гостевым матчем против кокшетауского «Окжетпеса», затем примет дома усть-каменогорский «Алтай» и сыграет на выезде с «Актобе». Полный календарь будет опубликован после официального утверждения Исполнительным комитетом КФФ.