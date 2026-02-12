Гол в концовке принёс «Актобе» победу над узбекским клубом

Напомним, что «Навбахор» возглавляет экс-футболист «Актобе» Тимур Кападзе, под руководством которого сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира-2026. Позднее его в национальной команде сменил итальянец Фабио Каннаваро. «Навбахор» становился чемпионом Узбекистана в 1996 году, а также выигрывал Кубок страны (1992, 1995, 1998) и Суперкубок Узбекистана (1999).