Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
перерыв
Брентфорд
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
5.12
X
2.80
П2
2.10
Футбол. Франция
13.02
Ренн
:
ПСЖ
Все коэффициенты
П1
7.46
X
5.87
П2
1.37
Футбол. Германия
13.02
Боруссия Д
:
Майнц
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.20
Футбол. Италия
13.02
Пиза
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.15
X
4.28
П2
1.57
Футбол. Испания
13.02
Эльче
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.83
X
3.28
П2
2.65
Футбол. Франция
13.02
Монако
:
Нант
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.97
П2
6.23

Гол в концовке принёс «Актобе» победу над узбекским клубом

«Актобе» провёл товарищеский матч с узбекистанским «Навбахором» на учебно-тренировочном сборе в Турции, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Актобе"

Встреча завершилась победой казахстанского клуба со счётом 1:0. Решающий гол в концовке матча забил Аян Байдаулетов.

Напомним, что «Навбахор» возглавляет экс-футболист «Актобе» Тимур Кападзе, под руководством которого сборная Узбекистана впервые в своей истории пробилась в финальную часть чемпионата мира-2026. Позднее его в национальной команде сменил итальянец Фабио Каннаваро. «Навбахор» становился чемпионом Узбекистана в 1996 году, а также выигрывал Кубок страны (1992, 1995, 1998) и Суперкубок Узбекистана (1999).

Ранее стало известно расписание первых трёх туров КПЛ-2026. «Актобе» стартует домашним матчем против «Тобола».