Французский защитник Упамекано продлил контракт с «Баварией»

Упамекано перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в феврале 2021 года. Вместе с мюнхенцами он стал трехкратным чемпионом Германии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Всего он провел за «Баварию» 180 матчей и забил шесть мячей. В составе сборной Франции Упамекано дошел до финала чемпионата мира 2022 года и взял серебряные медали турнира, на его счету два мяча в 35 играх за национальную команду.