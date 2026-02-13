Ричмонд
Французский защитник Упамекано продлил контракт с «Баварией»

Французский защитник Упамекано продлил контракт с «Баварией» до 2030 года.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 фев — РИА Новости. Французский защитник Дайо Упамекано продлил контракт с мюнхенской «Баварией», сообщается на сайте футбольного клуба.

Соглашение с 27-летним французом рассчитано до июня 2030 года.

Упамекано перешел в «Баварию» из «Лейпцига» в феврале 2021 года. Вместе с мюнхенцами он стал трехкратным чемпионом Германии и трехкратным обладателем Суперкубка страны. Всего он провел за «Баварию» 180 матчей и забил шесть мячей. В составе сборной Франции Упамекано дошел до финала чемпионата мира 2022 года и взял серебряные медали турнира, на его счету два мяча в 35 играх за национальную команду.