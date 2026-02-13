Канчельскис считает, что Кэррику можно предложить полноценный контракт в «МЮ»: «Почему бы не дать ему шанс?»

«Команда должна занять место в топ-4 таблицы АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Сейчас ребята хорошо идут, молодцы. Надо закрепиться в четверке. Это самая главная задача. Оставлять ли Кэррика на полноценной основе? Давайте дождемся конца чемпионата. Но, думаю, шанс все-таки нужно дать. Шансы были у многих: Сульшер, Моуринью, ван Гал. Почему бы его не дать и Кэррику?», — сказал Канчельскис «СЭ».