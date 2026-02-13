Ричмонд
Канчельскис считает, что Кэррику можно предложить полноценный контракт в «МЮ»: «Почему бы не дать ему шанс?»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился с «СЭ» мнением о результатах команды под руководством Майкла Кэррика.

Источник: Reuters

44-летний англичанин занял пост временного главного тренера «красных дьяволов» 13 января. Вместе с ним команда провела пять матчей, одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.

«Команда должна занять место в топ-4 таблицы АПЛ и попасть в Лигу чемпионов. Сейчас ребята хорошо идут, молодцы. Надо закрепиться в четверке. Это самая главная задача. Оставлять ли Кэррика на полноценной основе? Давайте дождемся конца чемпионата. Но, думаю, шанс все-таки нужно дать. Шансы были у многих: Сульшер, Моуринью, ван Гал. Почему бы его не дать и Кэррику?», — сказал Канчельскис «СЭ».

После 26 туров чемпионата Англии-2025/26 «МЮ» занимает четвертое место в таблице с 45 очками.

Кэррик — бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед». Он выступал за команду с 2006 по 2018 год. Вместе с «красными дьяволами» хавбек пять раз становился чемпионом Англии. После завершения карьеры футболиста он начал работу тренером в академии «МЮ».