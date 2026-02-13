Игрок сборной Казахстана близок к переходу в новый клуб

По информации AmanVIBE, 19-летний центральный защитник из-за высокой конкуренции в кызылординском «Кайсаре» может быть отдан в аренду в другой клуб КПЛ.
В декабре перспективный футболист продлил контракт с «волками», за которых в прошлом сезоне провёл 23 матча.
Отмечается, что кызылординский клуб уже предложил услуги игрока актаускому «Каспию».
Ранее стало известно расписание первых трёх туров КПЛ-2026. «Кайсар» возьмёт старт домашними матчами против столичных «Жениса» и «Астаны», после чего сыграет на выезде с шымкентским «Ордабасы».