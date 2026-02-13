ВВС: Родри грозит дисквалификация за слова о судействе после матча с «Тоттенхэмом»

1 февраля «горожане» упустили победу в матче против «шпор», ведя 2:0. Родри остался крайне недоволен решением судьи засчитать гол форварда «Тоттенхэма» Доминика Соланке, который, по мнению игрока «Ман Сити», предварительно сфолил на защитнике Марке Гехи.
Отмечается, что Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила 29-летнему испанцу обвинение в «ненадлежащем поведении». В организации считают, что своими комментариями Родри «ставит под сомнение честность официального лица матча и подразумевает предвзятость». Это нарушает правило 3.1 дисциплинарного кодекса ассоциации.
У Родри есть время до 18 февраля, чтобы предоставить свой ответ на обвинения. Если вина будет доказана, он рискует получить дисквалификацию, что станет серьезным ударом по «Манчестер Сити» в чемпионской гонке с «Арсеналом» (отставание — 4 очка).