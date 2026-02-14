Ричмонд
«Милан» обыграл на выезде «Пизу» благодаря голу Модрича в концовке

Футболисты «Милан» выиграли на выезде у «Пизы» в рамках 25-го тура Серии А.

Источник: Getty Images

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

В составе «Милана» отличились Рубен Лофтус-Чик (39-я минута) и Лука Модрич (85-я). У «Пизы» единственный мяч забил Фелипе Лойола.

Также в составе команды Массимо Аллегри на 90+1 минуте удалился Адриен Рабьо.

На данный момент «Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 53 очка, отставая от лидирующего «Интера» на пять очков. «Пиза» занимает 19-е место с 15 очками.

Пиза
1:2
Первый тайм: 0:0
Милан
Футбол, Италия, 25-й тур
13.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Массимилиано Аллегри
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти