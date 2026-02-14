«Милан» обыграл на выезде «Пизу» благодаря голу Модрича в концовке

Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе «Милана» отличились Рубен Лофтус-Чик (39-я минута) и Лука Модрич (85-я). У «Пизы» единственный мяч забил Фелипе Лойола.
Также в составе команды Массимо Аллегри на 90+1 минуте удалился Адриен Рабьо.
На данный момент «Милан» располагается на второй строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 53 очка, отставая от лидирующего «Интера» на пять очков. «Пиза» занимает 19-е место с 15 очками.
Футбол, Италия, 25-й тур
13.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetan
Главные тренеры
Альберто Джилардино
Массимилиано Аллегри
Судейская бригада
Главный судья
Микаэль Фаббри
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти