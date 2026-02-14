Поконьоли: «Головин после матча был совершенно недоволен собой»

«Эта красная карточка не помогла картине матча. Ожидаем от всех игроков определенного контроля над эмоциями. Да, игрок разочарован решениями, которые, как мы знаем, иногда могут быть противоречивыми, но необходимо сохранять здравомыслие в такого рода ситуациях. Есть разочаровывающие моменты, в том числе и то, что привело к уходу Ламина с поля из-за травмы, поэтому ответственность общая, но должна быть ответственность перед коллективом со стороны Голо, который после матча был совершенно недоволен собой. Я думаю, он компенсирует это, выложившись на полную во вторник против “Пари Сен-Жермен”, — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.