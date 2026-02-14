Ричмонд
Поконьоли: «Головин после матча был совершенно недоволен собой»

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли после победы над «Нантом» (3:1) в матче 22-го тура чемпионата Франции прокомментировал удаление российского полузащитника Александра Головина.

«Эта красная карточка не помогла картине матча. Ожидаем от всех игроков определенного контроля над эмоциями. Да, игрок разочарован решениями, которые, как мы знаем, иногда могут быть противоречивыми, но необходимо сохранять здравомыслие в такого рода ситуациях. Есть разочаровывающие моменты, в том числе и то, что привело к уходу Ламина с поля из-за травмы, поэтому ответственность общая, но должна быть ответственность перед коллективом со стороны Голо, который после матча был совершенно недоволен собой. Я думаю, он компенсирует это, выложившись на полную во вторник против “Пари Сен-Жермен”, — цитирует официальный сайт клуба Поконьоли.

Головин в это встрече отметился двумя голевыми передачами, а также получил на 65-й минуте желтую карточку, которая спустя несколько секунд превратилась в красную из-за аплодисментов в адрес арбитра.

«Монако» набрал 31 очко и занимает 7-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Нант» идет на 17-й строчке — 14 очков.

Удивительный матч Головина: организовал два гола и за минуту заработал удаление. Зачем было аплодировать арбитру?!