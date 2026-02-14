Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Эспаньол
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.69
X
3.12
П2
2.93
Футбол. Италия
17:00
Комо
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.21
П2
5.20
Футбол. Германия
17:30
Байер
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.30
П2
6.30
Футбол. Германия
17:30
Айнтрахт Ф
:
Боруссия М
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.64
П2
3.72
Футбол. Германия
17:30
Гамбург
:
Унион Б
Все коэффициенты
П1
2.44
X
3.22
П2
3.18
Футбол. Германия
17:30
Хоффенхайм
:
Фрайбург
Все коэффициенты
П1
1.74
X
4.08
П2
4.63
Футбол. Германия
17:30
Вердер
:
Бавария
Все коэффициенты
П1
9.25
X
6.15
П2
1.30
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.57
X
3.09
П2
2.32
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.89
X
4.00
П2
3.95
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.28
П2
2.28
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.49
X
5.05
П2
6.10
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.21
П2
4.15
Футбол. Франция
21:00
Лилль
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.30
П2
6.03
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.34
П2
4.10
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.56
П2
8.50
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.68
П2
1.96

«Тоттенхэм» объявил о назначении Тудора на пост главного тренера

Соглашение рассчитано до конца сезона.

Источник: Getty Images

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Хорват Игор Тудор стал главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.

Соглашение наставника с командой рассчитано до конца текущего сезона.

«Для меня большая честь — присоединиться к клубу в такой важный момент, — сказал Тудор. — Я осознаю возложенную на меня ответственность, мои цели предельно ясны. Я хочу, чтобы наша игра стала более стабильной, а мы уверенно побеждали в каждом матче. В этом составе много сильных игроков, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить наши результаты».

Тудору 47 лет, с марта по октябрь 2025 года он возглавлял итальянский «Ювентус». Также в Италии хорват руководил «Лацио», «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

«Тоттенхэм» идет на 16-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 26 играх. В ближайшем матче команда 22 февраля встретится с лидером чемпионата лондонским «Арсеналом».