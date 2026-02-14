«Тоттенхэм» объявил о назначении Тудора на пост главного тренера

Тудору 47 лет, с марта по октябрь 2025 года он возглавлял итальянский «Ювентус». Также в Италии хорват руководил «Лацио», «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.