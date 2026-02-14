«Тоттенхэм» объявил о назначении Тудора на пост главного тренера

ЛОНДОН, 13 февраля. /ТАСС/. Хорват Игор Тудор стал главным тренером футбольного клуба «Тоттенхэм». Об этом сообщила пресс-служба лондонского клуба.
Соглашение наставника с командой рассчитано до конца текущего сезона.
«Для меня большая честь — присоединиться к клубу в такой важный момент, — сказал Тудор. — Я осознаю возложенную на меня ответственность, мои цели предельно ясны. Я хочу, чтобы наша игра стала более стабильной, а мы уверенно побеждали в каждом матче. В этом составе много сильных игроков, и моя задача — организовать их, зарядить энергией и быстро улучшить наши результаты».
Тудору 47 лет, с марта по октябрь 2025 года он возглавлял итальянский «Ювентус». Также в Италии хорват руководил «Лацио», «Удинезе» и «Вероной», был главным тренером турецких «Карабюкспора» и «Галатасарая», хорватского «Хайдука» и французского «Марселя». В период игровой карьеры Тудор выступал за «Хайдук», с 1998 по 2007 год играл за «Ювентус», с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.
«Тоттенхэм» идет на 16-м месте в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 29 очков в 26 играх. В ближайшем матче команда 22 февраля встретится с лидером чемпионата лондонским «Арсеналом».