«Возможно, мы закроем матч». Уразбахтин — о подготовке «Кайрата» к Суперкубку Казахстана

Проблемы с погодой и контрольные матчи
Наставник алматинцев признал, что сбор в Турции проходит в непростых условиях:
«Погода, конечно, не балует нас на этом сборе. Нам уже пришлось две тренировки отменить, но, благо, эти две тренировки носили восстановительный характер, и не так болезненно это на нас отразилось. Поэтому сегодня, да, мы тоже думали, что матч под угрозой, но к вечеру солнышко вышло, и, слава Богу, провели хороший спарринг. Хороший соперник — команда высшего дивизиона», — приводит слова Уразбахтина пресс-служба «Кайрата».
Ротация состава и ставка на молодёжь
Уразбахтин подчеркнул, что ключевая задача сборов — равномерная нагрузка и развитие молодых игроков:
«Мы больше, знаете, руководствуемся тем, что нам важно распределить игровое время среди ребят, чтобы они получили нагрузку. Кто-то чуть больше играл сегодня, кто-то меньше. Также очень важно было выпустить наших молодых в такую игру с таким соперником, чтобы они почувствовали именно такой взрослый, мужской футбол, такой силовой футбол — как раз то, что нам нужно. Я имею в виду наших молодых ребят — для них это хороший опыт, хорошая школа».
Подготовка по микроциклам
Тренер также рассказал о структуре тренировочного процесса:
«В целом, ну, как бы мы работаем — стандартная подготовка. Работаем в двухразовом режиме. Этой игрой мы завершаем второй микроцикл. Завтра у нас выходной, и еще будет пятидневный микроцикл, который мы завершим двумя играми в один день. Мы сыграем разными составами для того, чтобы все получили по 90 минут игрового времени. И все, будем готовиться дальше. 20-го уезжаем, 28-го — Суперкубок».
Закрытые матчи и тактические эксперименты
Отдельно Уразбахтин высказался о возможности закрытых спаррингов и тактической работе:
«Ну, посмотрим. Но нам главное, чтобы вы нас увидели 28-го числа, а не сейчас. Поэтому, да, возможно, мы закроем матч. Опять же, “Тобол” тоже все свои матчи закрывает, потому что готовится. Мы со своей стороны тоже готовимся.
Мы на последний матч не будем всё откладывать. Мы и сейчас какие-то вещи пробуем, тренируем. То есть в первом тайме можем играть по одной схеме, во втором тайме — по другой схеме. Пробуем новые сочетания: в центре, в атаке. То есть сборы — это такой период, когда ты можешь поэкспериментировать. Вот как раз этим мы и занимаемся".
Контрольные игры и Суперкубок
Второй сбор «Кайрата» в Белеке (Турция) стартовал 3 февраля. Команда уже провела контрольные матчи:
7 февраля — «Пахтакор» (Узбекистан) — 1:1
13 февраля — «Оренбург» (Россия) — 1:0
19 февраля алматинцы сыграют два спарринга против российского «Пари НН».
28 февраля чемпион действующий чемпион — «Кайрат» — встретится с обладателем Кубка Казахстана Тобол в матче за Суперкубок Казахстана.