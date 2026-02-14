Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
1-й тайм
Байер
0
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
1-й тайм
Айнтрахт Ф
0
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.48
П2
3.38
Футбол. Германия
1-й тайм
Гамбург
0
:
Унион Б
0
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.18
П2
3.33
Футбол. Германия
1-й тайм
Хоффенхайм
0
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.89
П2
4.44
Футбол. Германия
1-й тайм
Вердер
0
:
Бавария
0
Все коэффициенты
П1
7.68
X
5.63
П2
1.33
Футбол. Италия
1-й тайм
Комо
0
:
Фиорентина
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
3.30
П2
2.25
Футбол. Испания
2-й тайм
Эспаньол
1
:
Сельта
1
Все коэффициенты
П1
4.61
X
1.75
П2
4.44
Футбол. Испания
18:15
Хетафе
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.01
П2
2.55
Футбол. Франция
19:00
Марсель
:
Страсбур
Все коэффициенты
П1
1.91
X
3.95
П2
4.00
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.59
X
3.27
П2
2.22
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.20
П2
6.20
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.20
П2
4.11
Футбол. Франция
21:00
Лилль
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.26
П2
6.14
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.34
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.31
X
6.04
П2
9.25
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.67
П2
1.94

«Возможно, мы закроем матч». Уразбахтин — о подготовке «Кайрата» к Суперкубку Казахстана

Главный тренер алматинского «Кайрата» Рафаэль Уразбахтин рассказал о ходе учебно-тренировочного сбора в Турции и подготовке команды к предстоящему сезону, передают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кайрат"

Проблемы с погодой и контрольные матчи

Наставник алматинцев признал, что сбор в Турции проходит в непростых условиях:

«Погода, конечно, не балует нас на этом сборе. Нам уже пришлось две тренировки отменить, но, благо, эти две тренировки носили восстановительный характер, и не так болезненно это на нас отразилось. Поэтому сегодня, да, мы тоже думали, что матч под угрозой, но к вечеру солнышко вышло, и, слава Богу, провели хороший спарринг. Хороший соперник — команда высшего дивизиона», — приводит слова Уразбахтина пресс-служба «Кайрата».

Ротация состава и ставка на молодёжь

Уразбахтин подчеркнул, что ключевая задача сборов — равномерная нагрузка и развитие молодых игроков:

«Мы больше, знаете, руководствуемся тем, что нам важно распределить игровое время среди ребят, чтобы они получили нагрузку. Кто-то чуть больше играл сегодня, кто-то меньше. Также очень важно было выпустить наших молодых в такую игру с таким соперником, чтобы они почувствовали именно такой взрослый, мужской футбол, такой силовой футбол — как раз то, что нам нужно. Я имею в виду наших молодых ребят — для них это хороший опыт, хорошая школа».

Подготовка по микроциклам

Тренер также рассказал о структуре тренировочного процесса:

«В целом, ну, как бы мы работаем — стандартная подготовка. Работаем в двухразовом режиме. Этой игрой мы завершаем второй микроцикл. Завтра у нас выходной, и еще будет пятидневный микроцикл, который мы завершим двумя играми в один день. Мы сыграем разными составами для того, чтобы все получили по 90 минут игрового времени. И все, будем готовиться дальше. 20-го уезжаем, 28-го — Суперкубок».

Закрытые матчи и тактические эксперименты

Отдельно Уразбахтин высказался о возможности закрытых спаррингов и тактической работе:

«Ну, посмотрим. Но нам главное, чтобы вы нас увидели 28-го числа, а не сейчас. Поэтому, да, возможно, мы закроем матч. Опять же, “Тобол” тоже все свои матчи закрывает, потому что готовится. Мы со своей стороны тоже готовимся.

Мы на последний матч не будем всё откладывать. Мы и сейчас какие-то вещи пробуем, тренируем. То есть в первом тайме можем играть по одной схеме, во втором тайме — по другой схеме. Пробуем новые сочетания: в центре, в атаке. То есть сборы — это такой период, когда ты можешь поэкспериментировать. Вот как раз этим мы и занимаемся".

Контрольные игры и Суперкубок

Второй сбор «Кайрата» в Белеке (Турция) стартовал 3 февраля. Команда уже провела контрольные матчи:

7 февраля — «Пахтакор» (Узбекистан) — 1:1
13 февраля — «Оренбург» (Россия) — 1:0
19 февраля алматинцы сыграют два спарринга против российского «Пари НН».
28 февраля чемпион действующий чемпион — «Кайрат» — встретится с обладателем Кубка Казахстана Тобол в матче за Суперкубок Казахстана.