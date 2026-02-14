«Барселона» выступила с жесткими требованиями по улучшению судейства

Наконец, с целью укрепления доверия к системе клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности. Это предложение не нацелено исключительно на защиту интересов клуба, а касается более широких обязательств по улучшению общего функционирования соревнований и направлено на благо всех клубов. Цель: предотвратить повторение подобных ситуаций и обеспечить четкость, стабильность и равноправие для всех.