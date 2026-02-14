Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Марсель
0
:
Страсбур
0
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.70
П2
3.84
Футбол. Испания
перерыв
Хетафе
1
:
Вильярреал
0
Все коэффициенты
П1
1.55
X
3.58
П2
9.50
Футбол. Германия
2-й тайм
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Айнтрахт Ф
2
:
Боруссия М
0
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
46.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Гамбург
2
:
Унион Б
1
Все коэффициенты
П1
1.25
X
4.80
П2
26.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Хоффенхайм
2
:
Фрайбург
0
Все коэффициенты
П1
1.01
X
21.00
П2
80.00
Футбол. Германия
2-й тайм
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
20:00
Лацио
:
Аталанта
Все коэффициенты
П1
3.64
X
3.28
П2
2.20
Футбол. Германия
20:30
Штутгарт
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.18
П2
6.12
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Алавес
Все коэффициенты
П1
2.12
X
3.17
П2
4.05
Футбол. Франция
21:00
Лилль
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.33
П2
6.25
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.10
X
3.33
П2
4.00
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.32
X
5.95
П2
8.75
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.03
X
3.65
П2
1.95
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

«Барселона» выступила с жесткими требованиями по улучшению судейства

Сегодня футбольный клуб «Барселона», выражая недовольство работой арбитров в матчах сезона, направил официальную жалобу в испанскую федерацию по поводу непоследовательности в принятии судейских решений, выдвинул определенные требования и сделал ряд предложений.

Источник: Reuters

В заявлении каталонцев говорится:

«Футбольный клуб “Барселона” настоящим сообщает, что в эту субботу, 14 февраля, направлено официальное письмо в Королевскую испанскую футбольную федерацию на имя ее президента, председателя судейского комитета, главы проекта ВАР и директора по правовым вопросам. В нем мы выражаем глубокую обеспокоенность по поводу неоднократных судейских решений, которые, как считаем, наносят ущерб игре и лишены последовательности.

В документе клуб излагает несколько ключевых моментов.

1. Отсутствие последовательности в использовании дисциплинарных критериев.

«Барселона» заявляет о существовании различных решений в ответ на действия идентичного характера, особенно это касается дисциплинарных санкций. Это неравенство создает ощущение двойных стандартов, несовместимых с принципами справедливости, равенства и правовой определенности, которые должны регулировать соревнования.

2. Противоречивость критериев в оценке эпизодов с игрой рукой.

Клуб подчеркивает непоследовательность в интерпретации эпизодов с игрой рукой в штрафной площади — даже в матчах, которые обслуживают одни и те же судьи. Это отсутствие единообразия усиливает ощущение произвола и непредсказуемости в применении правил.

3. Накопление серьезных ошибок.

Помимо отдельных случаев, «Барселона» указывает на неоднократное возникновение вопиющих судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых были решающими и нанесли ущерб клубу. Это накопление напрямую влияет на целостность соревнования и порождает растущее недоверие.

4. Использование видеоарбитров и прозрачность их работы.

Клуб выражает обоснованные сомнения относительно использования и правильного применения технологии, особенно в решениях миллиметровой точности, которые не сопровождаются убедительными техническими объяснениями. Мы также осуждаем отсутствие прозрачности в управлении и публикации аудиозаписей ВАР.

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе у поля.

«Барселона» ставит под сомнение наличие четких и последовательных критериев, когда судьи направляются просматривать эпизоды на мониторе у поля. Это приводит к появлению неуверенности и ощущению неравенства в принятии решений.

Клуб подчеркивает, что его инициатива не направлена на то, чтобы ставить под сомнение профессионализм судейского сообщества. Мы скорее призываем к срочному пересмотру применяемых критериев, чтобы гарантировать:

— последовательность в судейских решениях;

— равное отношение к клубам;

— целостность и престиж соревнований.

Кроме того, «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей, связанных с работой ВАР, независимо от того, проводился ли просмотр на поле. Это необходимая мера для обеспечения прозрачности и обучения судей.

Наконец, с целью укрепления доверия к системе клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности. Это предложение не нацелено исключительно на защиту интересов клуба, а касается более широких обязательств по улучшению общего функционирования соревнований и направлено на благо всех клубов. Цель: предотвратить повторение подобных ситуаций и обеспечить четкость, стабильность и равноправие для всех.

«Барселона» требует, чтобы ее запросы были рассмотрены с максимальной серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем".