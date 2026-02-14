Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Лилль
1
:
Брест
1
Все коэффициенты
П1
6.00
X
3.00
П2
9.00
Футбол. Испания
2-й тайм
Севилья
1
:
Алавес
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
1.25
П2
7.68
Футбол. Италия
22:45
Интер
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
2.06
X
3.40
П2
4.10
Футбол. Испания
23:00
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.50
П2
8.00
Футбол. Франция
23:05
Париж
:
Ланс
Все коэффициенты
П1
4.00
X
3.64
П2
1.96
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Слуцкий объяснил, почему не хочет возвращаться к работе в РПЛ

Главный тренер китайского клуба «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий в интервью YouTube-каналу «За деньги» рассказал, что в ближайшее время не планирует возвращаться к работе в России.

Источник: Соцсети

«Я на сегодняшний день вообще не готов возвращаться в Россию. Меня все время удивляет эта история. Все, кого я встречаю, говорят: “Ты же, наверное, хочешь, ты же мечтаешь, варианты же…” — рассказал Слуцкий.

Он описал плюсы работы в Китае: «Я работаю в Китае, на наши игры ходят по 50 тыс. человек, мы каждый год боремся за чемпионство, на гостевые матчи ездят от 3 до 10 тыс. человек, мы играем в азиатской Лиге чемпионов, я много путешествую, живу в самом технологичном городе мира, получаю великолепную зарплату (в России, скорее всего, получал бы меньше), у нас растет большая группа игроков, которые попали в сборную Китая».

Также Слуцкий прокомментировал возможные варианты трудоустройства в России: «Почему я должен мечтать, сидеть и думать: “Господи, “Оренбург”, позови меня пожалуйста”. Он добавил, что совокупность факторов в его профессиональной жизни не заставляет его думать о возвращении.

«Я за российский футбол, многое делаю для его развития, но сегодня мне очень комфортно там, где я работаю, и мыслей о возвращении, пока меня оттуда не выгонят, особо не возникает», — резюмировал специалист.

Слуцкий — бывший главный тренер сборной России, на протяжении карьеры возглавлял «Москву», ЦСКА, «Крылья Советов», «Халл Сити», «Витесс», «Рубин» и другие клубы. С 2023 года он тренирует «Шанхай Шэньхуа». Его контракт с китайской командой рассчитан до конца 2027 года. Под руководством россиянина клуб выиграл два Суперкубка страны.