Футбол. Франция
завершен
Париж
0
:
Ланс
5
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал
4
:
Реал Сосьедад
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Интер
3
:
Ювентус
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
Брест
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Штутгарт
3
:
Кельн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Севилья
1
:
Алавес
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Лацио
0
:
Аталанта
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Марсель
2
:
Страсбур
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Хетафе
2
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Байер
4
:
Санкт-Паули
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Айнтрахт Ф
3
:
Боруссия М
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Гамбург
3
:
Унион Б
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хоффенхайм
3
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вердер
0
:
Бавария
3
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Комо
1
:
Фиорентина
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Эспаньол
2
:
Сельта
2
П1
X
П2

Слуцкий находится в конфликте с комментатором Журавелем: «Меня это так выбесило!»

Главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о конфликте с известным футбольным комментатором Тимуром Журавелем.

Источник: Getty Images

«У нас были очень дружеские отношения с Тимуром Журавелем. Мы не общаемся уже очень много лет. Был этот сложнейший период в “Рубине”, когда уехали все игроки. Это был пиковой момент моей эмоциональности. Представляете, у вас просто так берут и уезжают игроки на 150 миллионов евро. Просто бесплатно! У тебя была команда, которая могла претендовать на чемпионство. Ее просто вообще нет! И мы играем с “Ростовом” — и нас просто “убивает” [судья] Мешков. Ну просто! Я дал интервью, я даже выложил 25 его ошибок. И там все сошли с ума.

И Тимур Журавель сидит и говорит: «Не, ну, Леониду Викторовичу надо сосредоточиться на тренерстве. Он хороший тренер, зачем все это про судейство?» И меня просто так выбесило. Я говорю: «Давай ты будешь комментировать, а параллельно будет сидеть чудак, который будет тебя ******* (бить), отбирать у тебя микрофон, комментировать в параллель, а я буду говорить: “Тимур, сосредоточься на комментаторстве, не отвлекайся на этого амбала, который тебя дубиной ****** (бьет)”.

Меня это так возмутило, и это пришлось на такой эмоциональный пиковый момент, что у меня просто внутри «Дзынь!». И уже сколько лет прошло, мы не общаемся«, — заявил Слуцкий в эфире ютуб-канала “За Деньги”.