Слуцкий находится в конфликте с комментатором Журавелем: «Меня это так выбесило!»

«У нас были очень дружеские отношения с Тимуром Журавелем. Мы не общаемся уже очень много лет. Был этот сложнейший период в “Рубине”, когда уехали все игроки. Это был пиковой момент моей эмоциональности. Представляете, у вас просто так берут и уезжают игроки на 150 миллионов евро. Просто бесплатно! У тебя была команда, которая могла претендовать на чемпионство. Ее просто вообще нет! И мы играем с “Ростовом” — и нас просто “убивает” [судья] Мешков. Ну просто! Я дал интервью, я даже выложил 25 его ошибок. И там все сошли с ума.