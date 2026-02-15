Слуцкий находится в конфликте с комментатором Журавелем: «Меня это так выбесило!»

«У нас были очень дружеские отношения с Тимуром Журавелем. Мы не общаемся уже очень много лет. Был этот сложнейший период в “Рубине”, когда уехали все игроки. Это был пиковой момент моей эмоциональности. Представляете, у вас просто так берут и уезжают игроки на 150 миллионов евро. Просто бесплатно! У тебя была команда, которая могла претендовать на чемпионство. Ее просто вообще нет! И мы играем с “Ростовом” — и нас просто “убивает” [судья] Мешков. Ну просто! Я дал интервью, я даже выложил 25 его ошибок. И там все сошли с ума.
И Тимур Журавель сидит и говорит: «Не, ну, Леониду Викторовичу надо сосредоточиться на тренерстве. Он хороший тренер, зачем все это про судейство?» И меня просто так выбесило. Я говорю: «Давай ты будешь комментировать, а параллельно будет сидеть чудак, который будет тебя ******* (бить), отбирать у тебя микрофон, комментировать в параллель, а я буду говорить: “Тимур, сосредоточься на комментаторстве, не отвлекайся на этого амбала, который тебя дубиной ****** (бьет)”.
Меня это так возмутило, и это пришлось на такой эмоциональный пиковый момент, что у меня просто внутри «Дзынь!». И уже сколько лет прошло, мы не общаемся«, — заявил Слуцкий в эфире ютуб-канала “За Деньги”.