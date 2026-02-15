«Интер» выиграл у «Ювентуса» благодаря голу на 90-й минуте

Встреча прошла в Милане и завершилась победой хозяев со счетом 3:2. Победный гол в этой игре на 90-й минуте забил Петр Зелиньски, который отличился с передачи Янна Орель Биссекка.
Примечательно, что защитник «Ювентуса» Андреа Камбьязо в этой встрече с разницей всего в 10 минут забил сначала в свои ворота, а затем в чужие.
«Ювентус» провел второй тайм в меньшинстве после неоднозначного удаления Пьера Калюлю за вторую желтую карточку.
Для «Интера» эта победа стала шестой подряд в Серии А.
Футбол, Италия, 25-й тур
14.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Голы
Интер
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Ювентус
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Статистика
Интер
Ювентус
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
9
8
Угловые
4
1
Фолы
15
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти