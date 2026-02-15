Бразильский форвард подписал контракт с клубом КПЛ

По информации AmanVIBE, клуб подписал контракт с бразильским нападающим Густаво Франча. 23-летний форвард ранее выступал в Европе — его последним официальным матчем стала игра 12 декабря в ⅛ финала Кубка Болгарии в составе «Черно Море».
В общей сложности бразилец провёл 12 матчей в чемпионате за болгарский клуб и забил один гол.
Также сообщается, что «Каспий» рассматривал кандидатуру 22-летнего сербского полузащитника Луки Божичковича. Однако хавбек не сумел убедить тренерский штаб и вернулся на родину.
Напомним, что «Каспий» занял первое место в первой лиге сезона-2025 и вернулся в казахстанскую премьер-лигу.
Ранее стало известно расписание первых трёх туров КПЛ-2026. «Каспий» стартует выездным матчем с петропавловским «Кызылжаром», после чего примет дома кокшетауский «Окжетпес» и отправится в гости к усть-каменогорскому «Алтаю».