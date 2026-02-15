«Это позор»: легенда «Ювентуса» раскритиковал судейство в Серии А

«То, что произошло сегодня, — это позор, который показали по всему миру. Этого не должно повториться, и то, что случилось сегодня вечером, — лишь последнее из многих похожих событий этого сезона. Трудно смириться с такой несправедливостью. Сегодня мы не можем говорить о футболе. Тренер и игроки очень расстроены после того, что произошло сегодня вечером. Это совершенно неприемлемо. Мы потеряли три очка, но итальянский футбол потерял гораздо больше. Это послание, прежде всего, нашим болельщикам. В “Ювентусе” мы едины в борьбе против несправедливости, и мы не сдадимся», — заявил генеральный менеджер туринцев Дамьен Комолли.