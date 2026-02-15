Ричмонд
«Это позор»: легенда «Ювентуса» раскритиковал судейство в Серии А

Кьеллини раскритиковал судейство Серии А после удаления в матче с «Интером».

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Руководство футбольного клуба «Ювентус» на официальном сайте выступило с критикой судейства в Серии А после удаления защитника команды Пьера Калюлю в матче против «Интера».

В субботу «Интер» дома победил «Ювентус» (3:2) в матче 25-го тура чемпионата Италии. Калюлю был удален на 42-й минуте после второй желтой карточки за фол на Алессандро Бастони. Защитник туринцев сразу после свистка арбитра указал на симуляцию со стороны соперника. Пресс-конференцию после матча пропустил главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти.

«Трудно говорить о футболе после того, что произошло сегодня. Снова случилось нечто неприемлемое, и нельзя портить игру такой важности. Это шоу, которое мы устраиваем для всего мира, нам нужно что-то изменить немедленно, не теряя времени, как это часто бывает в итальянском футболе. С начала года мы говорим, что у лиги нет адекватной структуры. Так продолжаться не может. Решения, подобные сегодняшнему, нельзя принимать легкомысленно», — приводит слова директора по стратегии футбола Джорджо Кьеллини сайт «Ювентуса».

«То, что произошло сегодня, — это позор, который показали по всему миру. Этого не должно повториться, и то, что случилось сегодня вечером, — лишь последнее из многих похожих событий этого сезона. Трудно смириться с такой несправедливостью. Сегодня мы не можем говорить о футболе. Тренер и игроки очень расстроены после того, что произошло сегодня вечером. Это совершенно неприемлемо. Мы потеряли три очка, но итальянский футбол потерял гораздо больше. Это послание, прежде всего, нашим болельщикам. В “Ювентусе” мы едины в борьбе против несправедливости, и мы не сдадимся», — заявил генеральный менеджер туринцев Дамьен Комолли.

«Ювентус» после 25 матчей идет пятым в таблице Серии А, набрав 46 очков. «Интер» (61 очко) идет первым.