Некрасивый поступок Бастони и новые вопросы к руководству «Ювентуса». В Италии полыхает после дерби

Брера ушел из жизни давно, но дело его живет. Со временем термин обрел и негласное побочное значение — «Ювентус» против всех. В 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы туринский клуб превратился в главный раздражитель для соперников и их болельщиков, считавших менеджеров «Юве» главными бандитами кальчо. Вплоть до 2006 года, когда «Ювентус» (впервые в своей славной истории) отправили в Серию Б в результате знаменитого «Моджигейта», вся футбольная Италия, кроме самого «Юве», была убеждена, что судьи могут ошибаться только в пользу этой команды и что она регулярно «ворует» очки и титулы.