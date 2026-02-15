Ричмонд
Некрасивый поступок Бастони и новые вопросы к руководству «Ювентуса». В Италии полыхает после дерби

Георгий Кудинов — о скандале в матче «Интер» — «Ювентус».

Дерби Италии — противостояние, пропитанное ненавистью

Там, где итальянское дерби, всегда есть особый риск получить скандал и сопутствующие ингредиенты. В День влюбленных судья Ла Пенна отработал на «Сан-Сиро» отвратительно. Сильно испортил настроение одним — болельщикам «Ювентуса» и немало порадовал других — тех, кто туринский клуб ненавидит или просто недолюбливает. Этих вторых, кстати, гораздо больше на Апеннинах, чем первых.

Чтобы понять, почему именно после матча «Интера» с «Ювентусом» разгорелся такой громкий скандал, надо сначала углубиться в историю кальчо и вспомнить, откуда взялся популярный и давно уже прочно вошедший в местный обиход термин «дерби Италии».

Его автором является самый яркий и легендарный, как принято считать в Италии, спортивный журналист страны XX века. Звали его Джанни Брера. Именно он ввел в обиход ставший впоследствии народным термин в 1967 году. На тот момент «Интер» и «Ювентус» были самыми титулованными клубами Италии и имели наибольшее число болельщиков. При этом клуб принадлежал могущественной семье Аньелли, решавшей судьбы страны, а хозяином «Интера» был богатейший и влиятельный Анджело Моратти. В одном из своих футбольных отчетов Джанни Брера, мастер эпитетов и новых формулировок, сложил все эти факторы в единое целое — так и появилось «дерби Италии».

Термин прижился в местной журналистике, хотя в эпоху Сильвио Берлускони поклонники «Милана» стали оспаривать его применительно к «Интеру». Сам Джанни Брера погиб в автокатастрофе в декабре 1992 года, успев застать триумфы Арриго Сакки и восхождение Фабио Капелло.

Брера ушел из жизни давно, но дело его живет. Со временем термин обрел и негласное побочное значение — «Ювентус» против всех. В 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы туринский клуб превратился в главный раздражитель для соперников и их болельщиков, считавших менеджеров «Юве» главными бандитами кальчо. Вплоть до 2006 года, когда «Ювентус» (впервые в своей славной истории) отправили в Серию Б в результате знаменитого «Моджигейта», вся футбольная Италия, кроме самого «Юве», была убеждена, что судьи могут ошибаться только в пользу этой команды и что она регулярно «ворует» очки и титулы.

На этом фоне любое итальянское дерби могло превратиться в скандал. Самый культовый из них случился 28 апреля 1998 года. И слово «культовый» здесь отнюдь не преувеличение — тот эпизод стал поистине эпическим и памятен до сих пор. В тот день судья Чеккарини не назначил очевидный пенальти за фол защитника «Юве» Марка Юлиано против главной звезды «Интера» Роналдо.

«Юве» к середине второго тайма вел на домашнем «Делле Альпи» (стадион снесли в 2009 году) со счетом 1:0 — гол еще до перерыва забил Дель Пьеро. В таблице команда опережала «Интер» на одно очко за несколько туров до конца чемпионата. Встреча носила оттенок золотого матча, и любая ошибка судьи приобретала двойную значимость.

Чеккарини пропустил фактически хоккейный прием Юлиано против Роналдо, а в ответной атаке еще и назначил пенальти в ворота «Интера» (правда, Дель Пьеро его не реализовал). Озверевшие игроки «Интера» едва не вытолкнули судью с поля, главного тренера Луиджи Симони удалили со скамейки запасных, а владелец клуба Массимо Моратти, по его словам, впервые в жизни покинул стадион до финального свистка.

Тот матч стал символом предполагаемого господства «Ювентуса» над судейским корпусом и апогеем ненависти к туринцам. Помимо драки на одном из заседаний правительства, спровоцированной тем матчем, были и многие другие конфликтные эпизоды, порожденные одной судейской ошибкой. Местная пресса тогда буквально сошла с ума. В итоге чемпионат выиграл «Ювентус», а «Интер» финишировал вторым.

Спаллетти в ярости

Никто не знает, реализовал бы «Интер» тот пенальти и выиграл бы затем чемпионат, но матч вошел в историю кальчо как показательный акт насилия «Ювентуса» над Серией А. Именно поэтому ошибка арбитра Ла Пенны в прошедшую субботу на «Сан-Сиро» против «Ювентуса», хотя и возмутила многих, еще большему числу людей дала повод позлорадствовать.

На 42-й минуте защитнику «Юве» Калюлю дали вторую желтую карточку за фол, которого он не совершал. Касание туринца было минимальным, а Бастони изобразил падение так, будто его снес грузовик. Вместо удаления за симуляцию (у Алессандро уже была желтая карточка) и игры в меньшинстве «Интер» получил численное преимущество.

В перерыве Лучано Спаллетти эмоционально высказался в адрес судьи, а затем сам же оттащил прибежавших разбираться руководителей «Ювентуса» — топ-менеджера француза Комолли и его помощника Джорджо Кьеллини. После матча именно эти двое общались с прессой, тогда как Спаллетти и игроки предпочли воздержаться от комментариев. Комолли и Кьеллини раскритиковали судейский корпус, призвали сделать его профессиональным (сегодня он официально таковым не является) и заявили, что о футболе говорить не хотят.

Между тем сам футбол «Ювентус» показал весьма достойный. Спаллетти и его подопечных можно похвалить за то, что команда едва не увезла ничью из Милана — результат, который на фоне грамотной и самоотверженной игры выглядел бы закономерным. Это не первый случай в сезоне, когда судейские решения трактуются не в пользу «Ювентуса». Такое не может не раздражать тренера и руководство клуба.

Однако сам Спаллетти в этом не виноват, тогда как нынешнее руководство «Ювентуса» — едва ли не самое слабое и невнятное в новейшей истории клуба. Французу Комолли предоставлены широкие полномочия, но он пока не производит впечатления фигуры, способной решать большие задачи. Судейство судейством, однако постоянные метания с главным тренером и невнятная трансферная политика у всех на виду. Если контракт со Спаллетти не будет продлен вне зависимости от итогового места и состав не усилят, «Ювентус» и в следующем сезоне рискует бороться максимум за четвертую строчку.

Что касается «Интера», то победа над «Ювентусом» во многом стала следствием более качественного и глубокого состава. При этом вызывает сожаление поведение защитника сборной Италии Бастони на глазах у присутствовавшего на матче Рино Гаттузо. Мало того что игрок «Интера» явно симулировал в эпизоде с Калюлю, так затем еще и бурно праздновал удаление соперника, словно забил решающий гол. Некрасиво. Недаром La Gazzetta dello Sport поставила Бастони оценку 4,5. Ниже — только у главного арбитра встречи: 4,0.

Интер
3:2
Первый тайм: 1:1
Ювентус
Футбол, Италия, 25-й тур
14.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Голы
Интер
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Ювентус
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
Составы команд
Интер
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
Ювентус
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Статистика
Интер
Ювентус
Желтые карточки
4
2
Удары (всего)
21
11
Удары в створ
9
8
Угловые
4
1
Фолы
15
7
Офсайды
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти