Некрасивый поступок Бастони и новые вопросы к руководству «Ювентуса». В Италии полыхает после дерби

Дерби Италии — противостояние, пропитанное ненавистью
Там, где итальянское дерби, всегда есть особый риск получить скандал и сопутствующие ингредиенты. В День влюбленных судья Ла Пенна отработал на «Сан-Сиро» отвратительно. Сильно испортил настроение одним — болельщикам «Ювентуса» и немало порадовал других — тех, кто туринский клуб ненавидит или просто недолюбливает. Этих вторых, кстати, гораздо больше на Апеннинах, чем первых.
Чтобы понять, почему именно после матча «Интера» с «Ювентусом» разгорелся такой громкий скандал, надо сначала углубиться в историю кальчо и вспомнить, откуда взялся популярный и давно уже прочно вошедший в местный обиход термин «дерби Италии».
Его автором является самый яркий и легендарный, как принято считать в Италии, спортивный журналист страны XX века. Звали его Джанни Брера. Именно он ввел в обиход ставший впоследствии народным термин в 1967 году. На тот момент «Интер» и «Ювентус» были самыми титулованными клубами Италии и имели наибольшее число болельщиков. При этом клуб принадлежал могущественной семье Аньелли, решавшей судьбы страны, а хозяином «Интера» был богатейший и влиятельный Анджело Моратти. В одном из своих футбольных отчетов Джанни Брера, мастер эпитетов и новых формулировок, сложил все эти факторы в единое целое — так и появилось «дерби Италии».
Термин прижился в местной журналистике, хотя в эпоху Сильвио Берлускони поклонники «Милана» стали оспаривать его применительно к «Интеру». Сам Джанни Брера погиб в автокатастрофе в декабре 1992 года, успев застать триумфы Арриго Сакки и восхождение Фабио Капелло.
Брера ушел из жизни давно, но дело его живет. Со временем термин обрел и негласное побочное значение — «Ювентус» против всех. В 70-е, 80-е и особенно в 90-е годы туринский клуб превратился в главный раздражитель для соперников и их болельщиков, считавших менеджеров «Юве» главными бандитами кальчо. Вплоть до 2006 года, когда «Ювентус» (впервые в своей славной истории) отправили в Серию Б в результате знаменитого «Моджигейта», вся футбольная Италия, кроме самого «Юве», была убеждена, что судьи могут ошибаться только в пользу этой команды и что она регулярно «ворует» очки и титулы.
На этом фоне любое итальянское дерби могло превратиться в скандал. Самый культовый из них случился 28 апреля 1998 года. И слово «культовый» здесь отнюдь не преувеличение — тот эпизод стал поистине эпическим и памятен до сих пор. В тот день судья Чеккарини не назначил очевидный пенальти за фол защитника «Юве» Марка Юлиано против главной звезды «Интера» Роналдо.
«Юве» к середине второго тайма вел на домашнем «Делле Альпи» (стадион снесли в 2009 году) со счетом 1:0 — гол еще до перерыва забил Дель Пьеро. В таблице команда опережала «Интер» на одно очко за несколько туров до конца чемпионата. Встреча носила оттенок золотого матча, и любая ошибка судьи приобретала двойную значимость.
Чеккарини пропустил фактически хоккейный прием Юлиано против Роналдо, а в ответной атаке еще и назначил пенальти в ворота «Интера» (правда, Дель Пьеро его не реализовал). Озверевшие игроки «Интера» едва не вытолкнули судью с поля, главного тренера Луиджи Симони удалили со скамейки запасных, а владелец клуба Массимо Моратти, по его словам, впервые в жизни покинул стадион до финального свистка.
Тот матч стал символом предполагаемого господства «Ювентуса» над судейским корпусом и апогеем ненависти к туринцам. Помимо драки на одном из заседаний правительства, спровоцированной тем матчем, были и многие другие конфликтные эпизоды, порожденные одной судейской ошибкой. Местная пресса тогда буквально сошла с ума. В итоге чемпионат выиграл «Ювентус», а «Интер» финишировал вторым.
Спаллетти в ярости
Никто не знает, реализовал бы «Интер» тот пенальти и выиграл бы затем чемпионат, но матч вошел в историю кальчо как показательный акт насилия «Ювентуса» над Серией А. Именно поэтому ошибка арбитра Ла Пенны в прошедшую субботу на «Сан-Сиро» против «Ювентуса», хотя и возмутила многих, еще большему числу людей дала повод позлорадствовать.
На 42-й минуте защитнику «Юве» Калюлю дали вторую желтую карточку за фол, которого он не совершал. Касание туринца было минимальным, а Бастони изобразил падение так, будто его снес грузовик. Вместо удаления за симуляцию (у Алессандро уже была желтая карточка) и игры в меньшинстве «Интер» получил численное преимущество.
В перерыве Лучано Спаллетти эмоционально высказался в адрес судьи, а затем сам же оттащил прибежавших разбираться руководителей «Ювентуса» — топ-менеджера француза Комолли и его помощника Джорджо Кьеллини. После матча именно эти двое общались с прессой, тогда как Спаллетти и игроки предпочли воздержаться от комментариев. Комолли и Кьеллини раскритиковали судейский корпус, призвали сделать его профессиональным (сегодня он официально таковым не является) и заявили, что о футболе говорить не хотят.
Между тем сам футбол «Ювентус» показал весьма достойный. Спаллетти и его подопечных можно похвалить за то, что команда едва не увезла ничью из Милана — результат, который на фоне грамотной и самоотверженной игры выглядел бы закономерным. Это не первый случай в сезоне, когда судейские решения трактуются не в пользу «Ювентуса». Такое не может не раздражать тренера и руководство клуба.
Однако сам Спаллетти в этом не виноват, тогда как нынешнее руководство «Ювентуса» — едва ли не самое слабое и невнятное в новейшей истории клуба. Французу Комолли предоставлены широкие полномочия, но он пока не производит впечатления фигуры, способной решать большие задачи. Судейство судейством, однако постоянные метания с главным тренером и невнятная трансферная политика у всех на виду. Если контракт со Спаллетти не будет продлен вне зависимости от итогового места и состав не усилят, «Ювентус» и в следующем сезоне рискует бороться максимум за четвертую строчку.
Что касается «Интера», то победа над «Ювентусом» во многом стала следствием более качественного и глубокого состава. При этом вызывает сожаление поведение защитника сборной Италии Бастони на глазах у присутствовавшего на матче Рино Гаттузо. Мало того что игрок «Интера» явно симулировал в эпизоде с Калюлю, так затем еще и бурно праздновал удаление соперника, словно забил решающий гол. Некрасиво. Недаром La Gazzetta dello Sport поставила Бастони оценку 4,5. Ниже — только у главного арбитра встречи: 4,0.
Кристиан Киву
Лучано Спаллетти
Андреа Камбьясо
17′
Франческо Эспозито
(Федерико Димарко)
76′
Петр Зелиньски
(Янн Биссек)
90′
Андреа Камбьясо
(Уэстон Маккенни)
26′
Мануэль Локателли
(Уэстон Маккенни)
83′
1
Янн Зоммер
31
Янн Биссек
25
Мануэль Аканджи
32
Федерико Димарко
7
Петр Зелиньски
90+1′
10
Лаутаро Мартинес
95
Алессандро Бастони
9′
46′
30
Карлос Аугусту
11
Луис Энрике
66′
94
Франческо Эспозито
23
Николо Барелла
53′
54′
20
Хакан Чалханоглу
79′
8
Петар Сучич
67′
17
Анди Диуф
9
Маркус Тюрам
86′
14
Анж-Йоан Бонни
16
Микеле Ди Грегорио
15
Пьер Калюлю
32′
42′
22
Уэстон Маккенни
3
Бремер
6
Ллойд Келли
5
Мануэль Локателли
27
Андреа Камбьясо
78′
20
Лоис Опенда
7
Франсишку Консейсау
46′
2
Эмиль Хольм
10
Кенан Йылдыз
75′
13
Жереми Бога
30
Джонатан Дэвид
61′
32
Хуан Кабаль
21
Фабио Миретти
61′
8
Тен Копмейнерс
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти