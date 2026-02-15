Ричмонд
Футболисты «Арсенала» разгромили «Уиган» и вышли в ⅛ финала Кубка Англии

Футболисты «Арсенала» разгромили «Уиган» и вышли в ⅛ финала Кубка Англии.

Источник: Reuters

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Лондонский «Арсенал» разгромил «Уиган Атлетик» из третьего по силе дивизиона в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу и вышли в следующий раунд турнира.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Нони Мадуэке (10-я минута), Габриэл Мартинелли (17) и Габриэл Жезус (26). Еще один мяч в свои ворота забил футболист «Уигана» Джек Хант (22).

Следующий соперник канониров определится в результате жеребьевки. Действующим победителем турнира является лондонский «Кристал Пэлас».

Результаты других матчей:

«Бирмингем» — «Лидс» — 1:1 (2:4 — в серии пенальти);

«Гримсби» — «Вулверхэмптон» — 0:1;

«Оксфорд Юнайтед» — «Сандерленд» — 0:1;

«Сток Сити» — «Фулхэм» — 1:2.