Футболисты «Арсенала» разгромили «Уиган» и вышли в ⅛ финала Кубка Англии.

Встреча, которая прошла в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 4:0. Голы забили Нони Мадуэке (10-я минута), Габриэл Мартинелли (17) и Габриэл Жезус (26). Еще один мяч в свои ворота забил футболист «Уигана» Джек Хант (22).