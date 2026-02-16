Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Наполи» в матче чемпионата Италии

Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Доньелл Мален (7-я и 71-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. У неаполитанцев отличились Леонардо Спинаццола (40) и Алисон Сантос (82).