Футболисты «Ромы» сыграли вничью с «Наполи» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. «Рома» на выезде сыграла вничью с «Наполи» в матче 25-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в воскресенье в Неаполе, завершилась со счетом 2:2. В составе гостей дубль оформил Доньелл Мален (7-я и 71-я минуты), забивший второй мяч с пенальти. У неаполитанцев отличились Леонардо Спинаццола (40) и Алисон Сантос (82).
«Рома» набрала 47 очков и занимает четвертое место в таблице в Серии А, «Наполи» (50) располагается строчкой выше.
Результаты других матчей:
«Торино» — «Болонья» — 1:2;
«Кремонезе» — «Дженоа» — 0:0;
«Парма» — «Верона» — 2:1;
«Удинезе» — «Сассуоло» — 1:2.
Футбол, Италия, 25-й тур
15.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Диего Армандо Марадона
Главные тренеры
Антонио Конте
Джанпьеро Гасперини
Голы
Наполи
Леонардо Спинаццола
(Эльиф Эльмас)
40′
Алиссон Сантос
(Джоване)
82′
Рома
Дониэлл Мален
(Брайан Сарагоса)
7′
Дониэлл Мален
71′
Составы команд
Наполи
32
Ваня Милинкович-Савич
31
Сэм Бекема
4
Алессандро Буонджорно
3
Мигель Гутьеррес
19
Расмус Хейлунн
68
Станислав Лоботка
13
Амир Ррахмани
69′
70′
17
Матиас Оливера
37
Леонардо Спинаццола
70′
27
Алиссон Сантос
20
Эльиф Эльмас
79′
6
Билли Гилмор
21
Маттео Политано
85′
30
Паскуале Маццокки
26
Антонио Вергара
79′
23
Джоване
Рома
99
Миле Свилар
23
Джанлука Манчини
26′
87
Даниэле Гиларди
5
Эван Н`Дика
19
Зеки Челик
4
Брайан Кристанте
43
Уэсли Винисиус
73′
12
Константинос Цимикас
14
Дониэлл Мален
73′
78
Робиньо Ваз
61
Никколо Пизилли
65′
8
Нейл Эль-Айнауи
7
Лоренцо Пеллегрини
65′
20
Лоренцо Вентурино
97
Брайан Сарагоса
46′
18
Матиас Соуле
Статистика
Наполи
Рома
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
11
9
Удары в створ
7
2
Угловые
2
1
Фолы
14
14
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Андреа Коломбо
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти