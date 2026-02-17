Разгромом завершился матч «Актобе» с дебютом Нани

Матч завершился победой «Уфы» со счетом 4:1. Единственный гол в составе «красно-белых» забил Артур Шушеначев. Кроме того, в этой игре в составе «красно-белых» дебютировал звездный португальский вингер Луиш Нани.
Нани официально стал игроком «Актобе» 25 января 2026 года. Ради казахстанского клуба он возобновил карьеру после 13 месяцев с момента её завершения.
За время выступлений за «Манчестер Юнайтед» португалец четырежды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Суперкубка страны, а также побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы-2016.