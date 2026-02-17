Разгромом завершился матч «Актобе» с дебютом Нани

За время выступлений за «Манчестер Юнайтед» португалец четырежды выигрывал чемпионат Англии, становился обладателем Суперкубка страны, а также побеждал в Лиге чемпионов. В составе сборной Португалии Нани стал чемпионом Европы-2016.