Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Валенсия
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лион
2
:
Ницца
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
2
:
Рома
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2

Агент Клоппа: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обращались к Юргену по поводу возможного назначения

Марк Косицке, агент бывшего главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, заявил, что «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обращались к его клиенту.

Источник: Getty Images

Клопп покинул «Ливерпуль» в мае 2024-го, после девяти сезонов в клубе. Юрген недавно был назначен глобальным руководителем спортивных операций концерна Red Bull.

"На данный момент я не представляю, что он вернется к тренерской работе, потому что он очень доволен своей новой ролью в этой обстановке.

Возможно, на каком-то этапе он скажет, что ему снова нужно почуять раздевалку. Но на данный момент он очень, очень доволен своей ролью. Перед тем как присоединиться к Red Bull, Юрген мог стать тренером сборных США или Англии. А также, наверное, Германии, если бы там не было Юлиана Нагельсманна.

Даже «Челси» и «Манчестер Юнайтед» обращались, хотя Юрген дал ясно понять, что не будет тренировать другой клуб в Англии. Эти запросы не прекратились", — цитирует Косицке Liverpool Echo.