Агент Клоппа: «Манчестер Юнайтед» и «Челси» обращались к Юргену по поводу возможного назначения

Клопп покинул «Ливерпуль» в мае 2024-го, после девяти сезонов в клубе. Юрген недавно был назначен глобальным руководителем спортивных операций концерна Red Bull.
"На данный момент я не представляю, что он вернется к тренерской работе, потому что он очень доволен своей новой ролью в этой обстановке.
Возможно, на каком-то этапе он скажет, что ему снова нужно почуять раздевалку. Но на данный момент он очень, очень доволен своей ролью. Перед тем как присоединиться к Red Bull, Юрген мог стать тренером сборных США или Англии. А также, наверное, Германии, если бы там не было Юлиана Нагельсманна.
Даже «Челси» и «Манчестер Юнайтед» обращались, хотя Юрген дал ясно понять, что не будет тренировать другой клуб в Англии. Эти запросы не прекратились", — цитирует Косицке Liverpool Echo.