При пожаре звонить Игору. Колонка Казанского — про будущее «Тоттенхэма»

За 15 лет творческой деятельности хорват сменил 12 команд. Греция, Турция, Италия, Франция, Хорватия — он постоянно меняет сим-карты и навигатор в своем телефоне. Но главное — всего три клуба доверили ему свою судьбу со старта чемпионата. В остальные он приходил спасать и помогать. Так было в «Удинезе». 11 поражений подряд в чемпионате — звонок Игору. Он оставляет команду в Серии А. «Верона» звонит ему после потери ведущих игроков и падения в турнирной таблице. Пять побед и три ничьи в девяти играх помогают даже квалифицироваться в еврокубки. Всего месяц пожарной работы в «Хайдуке» — и в его руках Кубок Хорватии. «Ювентус» теряет высоту в Серии А, увольняет Тиагу Мотту и звонит… Игору. Девять матчей в Турине и только одно поражение.