При пожаре звонить Игору. Колонка Казанского — про будущее «Тоттенхэма»

— Вы в растерянности и не знаете, что делать? Все валится из рук и вы морально разбиты? Немедленно позвоните Игору! Он успокаивает.
— Ваш коллектив распадается? Каждый сам за себя и всем на всех плевать? Срочно звоните Игору! Он объединяет.
— Ваш клуб на дне? Вас ненавидят болельщики? Вы боитесь собственных решений и даже отражения в зеркале? Лучше позвоните Игору! Он спасает.
— Добрый вечер, я Игор, Игор Тудор. Я считаю футбол простой игрой. Я навожу порядок в раздевалке. Меня уважают болельщики. Я даю результат. Звоните мне в случае паники и катастрофы. Я буду биться за вас. За команду. За значок на сердце. Я не подведу!
***
Так могла бы выглядеть визитка футбольного тренера из Хорватии, если бы знаменитый адвокат Сол Гудман из сериала «Во все тяжкие» вел его дела. Как и Сол, Игор Тудор берется за самые сложные дела разных людей и если не выигрывает их, то сильно меняет «рельеф местности».
Только что ему набрали из Лондона. «Тоттенхэм Хотспур» обратился к Тудору с простой просьбой: «Спаси».
С начала этого года они не выиграли ни одного матча в АПЛ. Однако удивительным образом заняли четвертое место в сводной таблице Лиги чемпионов. Парадокс «шпор». Про европейские матчи сейчас никто не думает. Всего пять очков от зоны вылета. Гипотеза о возможном понижении по итогам сезона вдруг стала почвой с ростками уверенности — эти могут.
Болельщики «Вулверхэмптона» и «Бернли» уже готовят блины и кутью на поминки по своим командам. А вот кто третий лишний?
«Вест Хэм» вдруг набрал уверенность и скорее жив, чем команда Чемпионшипа. «Ноттингем» снова поменял тренера и цепляется за каждый шанс. «Тоттенхэм» в этой компании. Если бы главным критерием успеха был «бумажный» состав — «шпоры» вели бы борьбу за топ-4. Если учитывать бизнес-модель, стадион и то, что называется многоугольным словом «инфраструктура», — это и вовсе борьба за чемпионство! Однако… большое количество травм и ошибка в выборе тренера отравили «Тоттенхэм».
«Я могу гарантировать на сто процентов только то, что мы будем проигрывать», — тронная речь уже экс главного тренера Томаса Франка летом оставила всех с открытыми ртами. Понятно, что он формально прав — проигрывают все. Однако говорить такое при знакомстве — все равно что признаться девушке на первом свидании в том, что однажды гарантированно свернешь налево. «Просто имей в виду и не обижайся».
Франк дал датское слово и сдержал его! 13 побед в 38 матчах. Антирекорд клуба по количеству набранных очков в среднем за матч — отставка в феврале.
В этот момент и последовал звонок Игору Тудору из «токсикологического отделения» АПЛ.
Речь о долгосрочном партнерстве не идет. Только 12 матчей в Англии. Ну и что Бог пошлет в Лиге чемпионов. На первый взгляд решение абсурдное. Он никогда не работал в АПЛ. Это имеет большое значение, когда тренер борется за выживание. Хотя исключения перед глазами. В прошлом сезоне спасать «Вулверхэмптон» приехал португалец Витор Перрейра. Спас. Потом похоронил — увольнение. Только что его вновь назначили в… «Ноттингем». Бороться за выживание с «Тоттенхэмом» и «Вест Хэмом»… Не спрашивайте. Так устроен сейчас «Ноттингем Форрест». Качественное шапито, каждый вечер на арене хозяин грек Маринакис.
Увольнения во время чемпионата в «Тоттенхэме» не новость. До этого февраля в таких изменениях изыскивали внутренние резервы. Крис Хьютон, Райан Мэйсон и Дэвид Плит помогали спасти «шпоры» от кошмаров. Получалось!
А тут вдруг руководство «Тоттенхэма» решило, что заграница им поможет.
Логика принятия такого неординарного решения найдется в биографии Тудора.
За 15 лет творческой деятельности хорват сменил 12 команд. Греция, Турция, Италия, Франция, Хорватия — он постоянно меняет сим-карты и навигатор в своем телефоне. Но главное — всего три клуба доверили ему свою судьбу со старта чемпионата. В остальные он приходил спасать и помогать. Так было в «Удинезе». 11 поражений подряд в чемпионате — звонок Игору. Он оставляет команду в Серии А. «Верона» звонит ему после потери ведущих игроков и падения в турнирной таблице. Пять побед и три ничьи в девяти играх помогают даже квалифицироваться в еврокубки. Всего месяц пожарной работы в «Хайдуке» — и в его руках Кубок Хорватии. «Ювентус» теряет высоту в Серии А, увольняет Тиагу Мотту и звонит… Игору. Девять матчей в Турине и только одно поражение.
Однако играть с ним вдолгую — процесс рискованный. «Марсель» и тот же «Ювентус» (который нанял его после красивого финиша уже на постоянку) — лучшее доказательство способности Тудора решать задачи быстро. Но не рассчитывать стратегию успеха. Из этих команд его увольняли без рефлексии. С облегчением.
Не может «Юве» позволить себе платить деньги тренеру, который не выигрывает восемь матчей подряд, да еще и с жуткой голевой засухой. Туринский гранд не забивал четыре матча. Шок-контент по-итальянски.
В «Тоттенхэме» его не видят главным. Летом север Лондона постарается договориться о возвращении Маурисио Почеттино из командировки в сборную США. Он был и остается самым успешным тренером новой эры. Финал Лиги чемпионов и постоянное участие в чемпионской гонке — достаточные аргументы, чтобы ждать к себе гонцов на поклон.
А пока Тудор. «Тоттенхэм» будет привыкать играть в прагматичный, но интенсивный футбол конструкции 3−4−2−1. Так выглядит каждая команда, где бы он ни тренировал. Игор вряд ли будет сентиментален. Когда-то мощный центральный защитник «Ювентуса» начала века не потерпит лишних слов в раздевалке и игрока, который, к примеру, не откликнется на его рукопожатие. Как это случилось с Джедом Спенсом, ван де Веном и Франком. Легко представить, что будет с таким футболистом.
Гора Игор (рост 192 см) не только обозначит его место под солнцем, но и отправит его туда. Возможно, руками. Франк в некрасивой ситуации, которую видел весь мир, лишь виновато улыбнулся. Датская интеллигенция.
Вероятно, Тудор будет вдохновением для талантливого, но пока абсолютно пустого Коло Муани. Арендованный у «ПСЖ» француз забил ровно ноль мячей в английском чемпионате. С хорватом их пути пересекались в «Ювентусе». Коло Муани в итальянской аренде сиял — 5 мячей в 11 матчах. Тудор приятно работал в Турине с нынешними звездами «шпор» Родриго Бентанкуром и Деяном Кулушевски. Тоже бонус.
Первый тест Тудора сразу легендарен. Игра против главного соперника из книг по истории футбола — лондонского «Арсенала» — уже в воскресенье. Микель Артета вряд ли обрадовался отставке в «Тоттенхэме» накануне свидания. «Арсенал» в четырех очках от «Ман Сити». Смена тренера всегда импульс, как правило положительный. Терять очки в гонке с Гвардиолой нельзя.
Тудор в ситуации сложной, однако не в безвыходной. Его команда проигрывает, но показывает характер, реакция понятна: «По крайней мере старались, не то что при Франке». А если ничья или победа, то…
«Газет я не читаю, выигрываю или проигрываю, не теряю энергии. Я думаю только о команде», — сказал Тудор полгода назад перед игрой его «Ювентуса» и "Реала в Лиге чемпионов.
«В конце концов, вы сами позвонили. Знали, кого берете», — теперь добавляет он при прощаниях. На разных языках.