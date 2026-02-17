Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

«Арсенал» предлагал 100+20 млн евро за Альвареса во время КЧМ-2025. Лондонцы и «ПСЖ» сохраняют интерес к форварду «Атлетико» (El Desmarque)

«Арсенал» пытался приобрести форварда «Атлетико» Хулиана Альвареса летом 2025 года.

Источник: Спортс"

Во время клубного чемпионата мира лондонцы предлагали за аргентинца 100 млн евро и 20 млн бонусами, но мадридский клуб ответил отказом, сообщает El Desmarque.

Отступные за нападающего составляют 490 млн, зарплата — 6 млн в год после уплаты налогов, но с сезона-2026/27 Альварес сможет зарабатывать в «Атлетико» значительно больше, если продлит контракт.

Во время недавнего зимнего трансферного окна «ПСЖ» делал повторный запрос по Альваресу. «Арсенал» тоже сохраняет интерес к игроку, но в настоящее время Альварес не собирается возвращаться в АПЛ, где ранее выступал за «Манчестер Сити».