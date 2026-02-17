Ричмонд
Луис Энрике: «Заявления игроков после матча ничего не стоят. Абсолютно ничего»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике накануне первого стыкового матча плей-офф Лиги чемпионов против «Монако» заявил, что не позволит ни одному игроку быть выше команды.

Испанский тренер ответил на комментарии, сделанные нападающим Усманом Дембеле после поражения в Лиге 1 от «Ренна» (1:3), из-за которого действующие чемпионы упустили лидерство в турнирной таблице, пропустив вперед «Ланс».

Дембеле фактически обвинил партнеров по команде в излишнем индивидуализме и в том, что коллектив утратил часть качеств, которые помогли ему стать лучшей командой Европы в прошлом сезоне, заявив: «Если мы будем играть как индивидуалисты, у нас ничего не получится».

Однако его тренер парировал эти предположения, сказав: "Заявления игроков после матча ничего не стоят. Абсолютно ничего. [Как] и заявления тренеров, но слова игроков ничего не стоят. Я не собираюсь отвечать на вопросы об игроке или его реакции.

Я никогда не позволю ни одному футболисту быть выше команды. Так что это ясно. Я человек, отвечающий за команду. Я не позволю ни одному игроку думать, что он важнее команды. Ни я, ни спортивный директор, ни президент.

Так что эти заявления ничего не стоят. Они — результат гнева после матча, и, думаю, это очевидно. Нам нечего терять", — сказал Луис Энрике на пресс-конференции.

«ПСЖ» предстоит двухматчевое противостояние с «Монако» за выход в ⅛ финала Лиги чемпионов. 17 февраля команды сыграют в Монако, 25 февраля — в Париже.

Стартует самая дикая стадия Лиги чемпионов. Ее ждешь по-особенному.