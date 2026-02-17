Ричмонд
Российский защитник Классен вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Австрии

Российский защитник «Грацера» Леон Классен вошел в символическую сборную 19-го тура чемпионата Австрии.

Россиянин отметился голом в ворота «Зальцбурга» (1:1). Для 25-летнего футболиста этот гол стал первым в составе австрийского клуба. Классен провел второй официальный матч после перехода из «Дармштадта».

20 января «Грацер» объявил об аренде Классена до конца сезона. Ранее он уже играл в Австрии — в 2021 году футболист выступал за «Тироль».

В нынешнем сезоне за «Дармштадт» защитник провел пять матчей во Второй Бундеслиге и не отметился результативными действиями.