Осимхен — об уходе из «Наполи»: «Обращались со мной как с собакой»

Он выступал за неаполитанский клуб с 2020 года по 2024 год.
— Мне жаль фанатов, особенно потому, что я никогда не говорил о случившемся. Некоторые из них пришли ко мне домой, требуя объяснений. Мы поговорили, и я попросил их поставить себя на мое место. После того, как «Наполи» опубликовал видео в TikTok (аккаунт клуба высмеял своего игрока в видео, показав, как он выпрашивает пенальти в ворота «Болоньи», а после не забивает его), что-то определенно пошло не так.
Промахнуться с пенальти может кто угодно, кого угодно могут за это высмеять. Только «Наполи» так поступил со мной, да еще и с некоторыми двусмысленными намеками. Я стал жертвой расистских оскорблений и принял решение: я хочу уйти. Я удалил фотографии себя в футболке «Наполи» из своей социальной сети, и они воспользовались случаем, чтобы настроить болельщиков против меня.
— Какие у вас были отношения с Де Лаурентисом (президентом «Наполи») до того, как клуб опубликовал это видео?
— У нас была джентльменская договоренность о том, что я смогу уйти следующим летом, но другая сторона не полностью сдержала свое обещание. Они пытались отправить меня играть повсюду, обращались со мной как с собакой. Иди сюда, иди туда, делай это, делай то… Я так много работал, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, что не мог смириться с таким обращением. Я не марионетка.
— Пытался ли Конте уладить конфликт?
— Конечно, даже несмотря на то, что они говорили, что он не хочет меня в команде. Вы серьезно? Какой тренер не захотел бы меня видеть в тот момент? Как только я приехал, Конте вызвал меня в свой кабинет и сказал, что знает о ситуации, но, несмотря ни на что, хочет, чтобы я остался. Я объяснил ему, что хотел бы работать с ним, но к тому времени я уже сделал свой выбор: я не хотел продолжать работать в месте, где я не счастлив.
— Что вас больше всего расстроило?
— Никто публично не извинился за случившееся. После того видео Де Лаурентис (президент «Наполи») несколько раз звонил мне. Тем временем ходили слухи, что я опаздывал на тренировку, что я ругался с товарищами по команде. Все это ложь. Мне жаль болельщиков, но я понимаю и восхищаюсь ими: они всегда поддерживают клуб. Для них «Наполи» на первом месте, — приводит слова Осимхена La Gazzetta dello Sport.