«Аль-Иттихад» завершил групповой этап азиатской ЛЧ разгромной победой

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей по голу забили Уссем Ауар, Юссеф Эн-Несири и Стефан Келлер, а Педру Мигел отметился автоголом.
«Аль-Иттихад» завершил групповом этап ЛЧ на серии из трех побед подряд и занял 4-е место в Западной конференции.
