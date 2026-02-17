Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
18.02
Леванте
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
4.20
X
4.10
П2
1.83
Футбол. Италия
18.02
Милан
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.37
X
3.30
П2
3.23
Футбол. Англия
18.02
Вулверхэмптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
10.75
X
5.96
П2
1.30
Футбол. Испания
завершен
Мальорка
1
:
Бетис
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Кальяри
0
:
Лечче
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Жирона
2
:
Барселона
1
П1
X
П2

«Аль-Иттихад» завершил групповой этап азиатской ЛЧ разгромной победой

Саудовский клуб «Аль-Иттихад» одержал крупную победу в матче 8-го тура азиатской Лиги чемпионов против катарской команды «Аль-Садд».

Источник: Getty Images

Встреча завершилась со счетом 4:1. В составе победителей по голу забили Уссем Ауар, Юссеф Эн-Несири и Стефан Келлер, а Педру Мигел отметился автоголом.

«Аль-Иттихад» завершил групповом этап ЛЧ на серии из трех побед подряд и занял 4-е место в Западной конференции.

Узнать больше по теме
Биография Педри: карьера и личная жизнь футболиста
Сегодня в рядах «Барселоны» часто мелькают молодые талантливые футболисты. В команде выступают Ламин Ямаль, Гави, в аренде в «Брайтоне» реанимирует ярко начавшуюся карьеру Ансу Фати. Но эти игроки считаются воспитанниками клуба, в отличие от нашего героя, который прошел путь становления в «Лас-Пальмасе».
Читать дальше