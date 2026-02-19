Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

«Милан» дома сыграл вничью с «Комо»

«Милан» сыграл вничью с «Комо» в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии — 1:1.

Источник: Спорт-Экспресс

Гости открыли счет в первом тайме — гол на 32-й минуте забил Нико Пас. Хозяева отыгрались во второй половине — на 64-й минуте отметился Рафаэл Леау.

На 81-й минуте главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри получил красную карточку.

«Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками располагается на шестой строчке.

Милан
1:1
Первый тайм: 0:1
Комо
Футбол, Италия, 24-й тур
18.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Сеск Фабрегас
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Ардон Яшари)
64′
Комо
Николас Пас
32′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
23
Фикайо Томори
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
30
Ардон Яшари
31
Страхиня Павлович
46′
46
Маттео Габбиа
24
Закари Атекаме
56′
19
Юссуф Фофана
4
Самуэле Риччи
56′
56
Алексис Салемакерс
87′
18
Кристофер Нкунку
62′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
68′
82′
11
Кристиан Пулишич
Комо
1
Жан Бюте
63′
14
Хакобо Рамон
68′
2
Марк-Оливер Кемпф
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
20
Мартин Батурина
77
Игнас ван дер Бремпт
71′
3
Алекс Валье
31
Мергим Войвода
90′
28
Иван Смолчич
10
Николас Пас
53′
71′
11
Анастасиос Дувикас
8
Сержи Роберто
79′
33
Лукас Да Кунья
6
Максанс Какере
78′
17
Хесус Родригес
Статистика
Милан
Комо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
4
4
Угловые
4
4
Фолы
11
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти