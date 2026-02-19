«Милан» дома сыграл вничью с «Комо»

Гости открыли счет в первом тайме — гол на 32-й минуте забил Нико Пас. Хозяева отыгрались во второй половине — на 64-й минуте отметился Рафаэл Леау.
На 81-й минуте главный тренер «россонери» Массимилиано Аллегри получил красную карточку.
«Милан» набрал 54 очка и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Комо» с 42 очками располагается на шестой строчке.
Футбол, Италия, 24-й тур
18.02.2026, 22:45 (МСК UTC+3)
Джузеппе Меацца
Главные тренеры
Массимилиано Аллегри
Сеск Фабрегас
Голы
Милан
Рафаэл Леау
(Ардон Яшари)
64′
Комо
Николас Пас
32′
Составы команд
Милан
16
Майк Меньян
5
Кони де Винтер
23
Фикайо Томори
33
Давиде Бартесаги
14
Лука Модрич
30
Ардон Яшари
31
Страхиня Павлович
46′
46
Маттео Габбиа
24
Закари Атекаме
56′
19
Юссуф Фофана
4
Самуэле Риччи
56′
56
Алексис Салемакерс
87′
18
Кристофер Нкунку
62′
9
Никлас Фюллкруг
10
Рафаэл Леау
68′
82′
11
Кристиан Пулишич
Комо
1
Жан Бюте
63′
14
Хакобо Рамон
68′
2
Марк-Оливер Кемпф
34
Диегу Карлос
23
Максимо Перроне
20
Мартин Батурина
77
Игнас ван дер Бремпт
71′
3
Алекс Валье
31
Мергим Войвода
90′
28
Иван Смолчич
10
Николас Пас
53′
71′
11
Анастасиос Дувикас
8
Сержи Роберто
79′
33
Лукас Да Кунья
6
Максанс Какере
78′
17
Хесус Родригес
Статистика
Милан
Комо
Желтые карточки
2
3
Удары (всего)
6
10
Удары в створ
4
4
Угловые
4
4
Фолы
11
12
Офсайды
5
1
Судейская бригада
Главный судья
Маурицио Мариани
(Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти