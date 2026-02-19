Сафонов — о конкуренции в «ПСЖ»: «Нет гарантий, что буду играть в следующих матчах»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что ему придется выдержать конкуренцию за место в основном составе французской команды.
17 февраля 26-летний россиянин сыграл в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов против «Монако» (3:2).
«Конечно, у нас в команде серьезная конкуренция, которая касается всех, включая вратарей. В последних матчах я играю больше, чем раньше, но это не значит, что в следующих матчах снова буду играть я. Нет таких гарантий. Я должен продолжать работать, чтобы выходить в стартовом составе», — приводит Goal слова Сафонова.
Всего в сезоне-2025/26 российский голкипер принял участие в девяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 10 голов и трижды сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.