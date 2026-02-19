Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
2
:
Арсенал
2
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Брюгге
3
:
Атлетико
3
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Буде-Глимт
3
:
Интер
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Олимпиакос П
0
:
Байер
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Милан
1
:
Комо
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Леванте
0
:
Вильярреал
1
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
завершен
Карабах
1
:
Ньюкасл Юнайтед
6
П1
X
П2

Сафонов — о конкуренции в «ПСЖ»: «Нет гарантий, что буду играть в следующих матчах»

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что ему придется выдержать конкуренцию за место в основном составе французской команды.

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов заявил, что ему придется выдержать конкуренцию за место в основном составе французской команды.

17 февраля 26-летний россиянин сыграл в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов против «Монако» (3:2).

«Конечно, у нас в команде серьезная конкуренция, которая касается всех, включая вратарей. В последних матчах я играю больше, чем раньше, но это не значит, что в следующих матчах снова буду играть я. Нет таких гарантий. Я должен продолжать работать, чтобы выходить в стартовом составе», — приводит Goal слова Сафонова.

Всего в сезоне-2025/26 российский голкипер принял участие в девяти матчах «ПСЖ» во всех турнирах, пропустив 10 голов и трижды сохранив ворота своей команды в неприкосновенности.

Узнать больше по теме
Биография Матвея Сафонова: карьера и личная жизнь футболиста
Российский футбол и футболистов болельщики готовы разбирать на мемы ещё с тех времён, когда этих самых мемов в массовой культуре не существовало. Но к вратарям это всегда относилось в меньшей степени, ведь их уровень всегда казался чуточку выше. Сегодняшний первый номер сборной страны и вовсе выступает в лучшем клубе Европы. Как сейчас живёт Матвей Сафонов и какие перспективы у голкипера, расскажем в биографии спортсмена.
Читать дальше