Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего «Комо» Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Tuttomercatoweb.
В среду «Милан» дома сыграл вничью с «Комо» (1:1) в матче 24-го тура Серии А. Аллегри был удален в концовке матча за то, что вступился за полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса, которого дернул за футболку стоявший у бровки Фабрегас. После игры по пути в зал для пресс-конференций между тренерами произошла перепалка.
«Ты идиот. Ты еще ребенок, который начал тренировать позавчера», — сказал Аллегри.
На пресс-конференции Аллегри пошутил, что в следующий раз сам попробует сбить в подкате игрока соперника. «Салемакерс вводил мяч в игру, его схватил кто-то на скамейке запасных, кажется, Фабрегас. Он извинился? Хорошо. Если в следующий раз кто-то будет у бровки, я попробую в него подкатиться», — сказал тренер.