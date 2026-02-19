Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
20:45
Динамо З
:
Генк
Все коэффициенты
П1
1.99
X
3.56
П2
4.05
Футбол. Лига Европы
20:45
ПАОК
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
2.56
X
3.30
П2
2.89
Футбол. Лига Европы
20:45
Фенербахче
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.42
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
20:45
Бранн
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
4.36
X
3.50
П2
1.91
Футбол. Лига Европы
23:00
Лудогорец
:
Ференцварош
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.29
П2
2.75
Футбол. Лига Европы
23:00
Панатинаикос
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.29
X
3.27
П2
3.40
Футбол. Лига Европы
23:00
Селтик
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.83
П2
1.97
Футбол. Лига Европы
23:00
Лилль
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.05
П2
5.40

Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча, пишут СМИ

Тренер «Милана» Аллегри назвал Фабрегаса идиотом во время стычки после матча.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри назвал возглавляющего «Комо» Сеска Фабрегаса идиотом и ребенком в ходе стычки после матча чемпионата Италии по футболу, сообщает Tuttomercatoweb.

В среду «Милан» дома сыграл вничью с «Комо» (1:1) в матче 24-го тура Серии А. Аллегри был удален в концовке матча за то, что вступился за полузащитника своей команды Алексиса Салемакерса, которого дернул за футболку стоявший у бровки Фабрегас. После игры по пути в зал для пресс-конференций между тренерами произошла перепалка.

«Ты идиот. Ты еще ребенок, который начал тренировать позавчера», — сказал Аллегри.

На пресс-конференции Аллегри пошутил, что в следующий раз сам попробует сбить в подкате игрока соперника. «Салемакерс вводил мяч в игру, его схватил кто-то на скамейке запасных, кажется, Фабрегас. Он извинился? Хорошо. Если в следующий раз кто-то будет у бровки, я попробую в него подкатиться», — сказал тренер.