В Испании футбольного тренера арестовали за сексуальное насилие над детьми

Мужчина обвиняется в двух эпизодах сексуального насилия и двух эпизодах склонения к сексуальным действиям в отношении трех несовершеннолетних учеников. 55-летний тренер воспользовался своим правом не давать показания перед дежурным судьей. Один из трех детей, предположительно ставший жертвой насилия, дал показания, в то время как остальные несовершеннолетние сделают это в ходе следствия.