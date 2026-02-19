Ричмонд
Месси возьмет «Золотой мяч» в 2026 году?! Великого аргентинца уже включили в топ-10 претендентов на награду

Шансы есть!

Источник: Sport24

Еще совсем недавно борьба за «Золотой мяч» сводилась к противостоянию двух легенд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Многие годы именно они делили между собой эту награду, а фанаты заранее понимали, что победителем станет один из них. Но в последние годы все изменилось. В современном футболе больше нет явного фаворита, а интрига сохраняется практически до самой церемонии награждения.

На этом фоне особенно неожиданной выглядит новость о том, что Лионель Месси снова оказался среди претендентов на «Золотой мяч»-2026. Издание GiveMeSport включило великого аргентинца в топ-10 кандидатов на престижную награду. Вот как выглядит список полностью:

10. Усман Дембеле — «ПСЖ», сборная Франции.

9. Витинья — «ПСЖ», сборная Португалии.

8. Луис Диас — «Бавария», сборная Колумбии.

7. Лионель Месси — «Интер Майами», сборная Аргентины.

6. Педри — «Барселона», сборная Испании.

5. Деклан Райс — «Арсенал», сборная Англии.

4. Ламин Ямаль — «Барселона», сборная Испании.

3. Эрлинг Холанд — «Манчестер Сити», сборная Норвегии.

2. Гарри Кейн — «Бавария», сборная Англии.

1. Килиан Мбаппе — «Реал Мадрид», сборная Франции.

В прошлом сезоне (в США сезон проводится по системе «весна-осень») Месси выиграл Восточную конференцию MLS и стал обладателем Кубка. За 2025 год он настрелял в 34 матчах 35 голов и отдал 28 результативных передач. Но шансы 38-летнего аргентинца на «Золотой мяч» сильно возрастут, если он проведет очередной достойный сезон в MLS, а со сборной Аргентины выиграет ЧМ-2026. Именно чемпионат мира в США, Канаде и Мексике может стать ключевым фактором.

И не забываем, что последние годы показали непредсказуемость голосования. Например, в 2025 году «Золотой мяч» выиграл Усман Дембеле, хотя еще за несколько месяцев до церемонии он не считался главным фаворитом. Это говорит о том, что многое зависит от конкретного сезона, трофеев и ярких выступлений на международных турнирах.