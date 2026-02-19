Месси возьмет «Золотой мяч» в 2026 году?! Великого аргентинца уже включили в топ-10 претендентов на награду

Еще совсем недавно борьба за «Золотой мяч» сводилась к противостоянию двух легенд — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Многие годы именно они делили между собой эту награду, а фанаты заранее понимали, что победителем станет один из них. Но в последние годы все изменилось. В современном футболе больше нет явного фаворита, а интрига сохраняется практически до самой церемонии награждения.