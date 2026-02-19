Сафонов поддержал российских лыжников на ОИ: «Сам хотел бы представлять сборную на официальных соревнованиях»

Мужской масс-старт на 50 км классикой состоится 21 февраля, женский — 22 февраля.
"Савелий и Дарья, передаю вам большой привет и желаю большой удачи в предстоящих официальных соревнованиях на Олимпиаде. Я даже немножко вам завидую, потому что самому очень хотелось бы представлять сборную России на официальных международных соревнованиях. А вам выпадает такая возможность, поэтому это уже победа.
Желаю вам большой удачи, и чтобы в конце вы были сами довольны прежде всего своей проделанной работой. Это самое главное, поэтому будем смотреть, будем болеть. Мы с вами", — сказал Сафонов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале Федерации лыжных гонок Республики Татарстан.
Напомним, российские клубы и национальная сборная с февраля 2022 года отстранены от международных соревнований.