Куртуа стал акционером французского клуба «Ле Ман»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа став миноритарным акционером клуба «Ле Ман», который выступает во втором дивизионе Франции.
33-летний бельгиец через свою инвестиционную компанию NxtPlay инвестировал в новый проект французского клуба, присоединившись к группе владельцев.
Летом прошлого года бразильский фонд OutField, в который входят теннисист Новак Джокович, гонщики Фелипе Масса и Кевин Магнуссен, приобрели долю в «Ле Мане», а на этой неделе OutField стал мажоритарным акционером клуба.
«Ле Ман» после 23 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 2 и претендует на повышение в классе.
