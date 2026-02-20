Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
завершен
Лудогорец
2
:
Ференцварош
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Панатинаикос
2
:
Виктория Пл
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Селтик
1
:
Штутгарт
4
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Лилль
0
:
Црвена Звезда
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
1
:
Генк
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
ПАОК
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фенербахче
0
:
Ноттингем Форест
3
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бранн
0
:
Болонья
1
П1
X
П2

Куртуа стал акционером французского клуба «Ле Ман»

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа став миноритарным акционером клуба «Ле Ман», который выступает во втором дивизионе Франции.

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа став миноритарным акционером клуба «Ле Ман», который выступает во втором дивизионе Франции.

33-летний бельгиец через свою инвестиционную компанию NxtPlay инвестировал в новый проект французского клуба, присоединившись к группе владельцев.

Летом прошлого года бразильский фонд OutField, в который входят теннисист Новак Джокович, гонщики Фелипе Масса и Кевин Магнуссен, приобрели долю в «Ле Мане», а на этой неделе OutField стал мажоритарным акционером клуба.

«Ле Ман» после 23 туров занимает 5-е место в турнирной таблице Лиги 2 и претендует на повышение в классе.

