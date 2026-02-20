«Я не знаю, что меня ждет в будущем. Возможно, в декабре я захочу завершить карьеру. Я живу сегодняшним днем. Этот год будет решающим не только для “Сантоса”, но и для сборной Бразилии, и для меня самого.
Я иду шаг за шагом. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Все решат мои инстинкты», — сказал Неймар в эфире Caze TV.
Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2026 году
Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на вопрос о своем будущем после окончания контракта с «Сантосом» в 2026 году.
