Неймар заявил, что может завершить карьеру в 2026 году

Нападающий «Сантоса» Неймар ответил на вопрос о своем будущем после окончания контракта с «Сантосом» в 2026 году.

Источник: Getty Images

«Я не знаю, что меня ждет в будущем. Возможно, в декабре я захочу завершить карьеру. Я живу сегодняшним днем. Этот год будет решающим не только для “Сантоса”, но и для сборной Бразилии, и для меня самого.

Я иду шаг за шагом. Я не знаю, что ждет меня в будущем. Все решат мои инстинкты», — сказал Неймар в эфире Caze TV.