Источник: в «МЮ» пожалели о слишком низкой сумме выкупа прав на Рэшфорда

В «Манчестер Юнайтед» сожалеют о своем решении включить опцию выкупа за 30 миллионов евро в соглашение об аренде нападающего Маркуса Рэшфорда в «Барселону», сообщает Daily Mirror.

Источник: Reuters

По данным источника, в «МЮ» считают, что могли бы получить за 28-летнего англичанина трансферную плату в районе 60 миллионов евро с учетом его нынешней формы.

Рэшфорд играет за «Барселону» с июля 2025 года, его арендный контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. У испанского клуба есть право на выкуп спортивных прав на игрока.

В сезоне-2025/26 в 34 матчах нападающий забил 10 голов и сделал 13 результативных передач. Его контракт с «МЮ» рассчитан до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 40 миллионов евро.