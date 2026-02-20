В Турции задержаны 32 функционера 11 футбольных клубов по делу о ставках

Федерация также отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах. Кроме того, отмечалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о ставках предстанут свыше тысячи футболистов.