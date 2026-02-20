В Турции задержаны 32 функционера 11 футбольных клубов по делу о ставках

СТАМБУЛ, 20 февраля. /ТАСС/. Турецкие правоохранители задержали 32 бывших и действующих функционера 11 футбольных клубов, в том числе выступающих в премьер-лиге, в рамках расследования дела о незаконных ставках на матчи. Об этом сообщил телеканал NTV.
Операции проведены в пятницу утром в 10 провинциях страны. Под стражу взяты в том числе представители клубов «Адана Демирспор», «Антальяспор» и «Аланьяспор».
Ранее Федерация футбола Турции (TFF) выявила 212 функционеров профессиональных клубов, которые на протяжении последних пяти лет делали незаконные ставки на матчи. В их числе 108 тренеров и 104 менеджера клубов.
Федерация также отстранила от матчей на срок от восьми месяцев до года 149 профессиональных судей в связи с обнаружением у них счетов для ставок на матчи, в том числе за рубежом. Всего по делу проходит 571 действующий арбитр, 371 из них имеет счета в букмекерских конторах. Кроме того, отмечалось, что перед дисциплинарным советом TFF в рамках расследования дела о ставках предстанут свыше тысячи футболистов.
Новый глава Минюста Турции, до этого генпрокурор Стамбула Акын Гюрлек заявлял о возможности задержания руководства ряда футбольных клубов Турции в рамках расследования дела, которое местные власти проводят совместно с Интерполом и Союзом европейских футбольных ассоциаций.