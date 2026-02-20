Ричмонд
Кейлор Навас: «С первого дня моего прихода в “Реал” Арбелоа заботился обо мне, помогал и давал советы»

Бывший вратарь «Реала» Кейлор Навас поделился мнением о нынешнем главном тренере команды Альваро Арбелоа.

Источник: Соцсети

«С первого дня моего прихода он заботился обо мне, помогал и давал советы — не только в спортивном плане, но и в личном. Для новичка такая поддержка очень важна, и у меня остались самые тёплые воспоминания о том, как он взял на себя эту роль. Судьба забавно играет: теперь он главный тренер основы, и я желаю ему всего наилучшего, потому что я ему очень благодарен», — цитирует 39-летнего костариканца Diario AS.

Навас играл за «Реал» в 2014—2019 годах, Арбелоа — в 2004—2006 и 2009−2016 годах. Испанский специалист возглавляет команду с 12 января 2026 года.