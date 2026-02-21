Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.38
П2
7.80
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.45
П2
3.71
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

«Бурж» откроет Международный институт Садио Мане

Футбольный клуб «Бурж» сообщил, что планирует открыть учебный центр под названием «Международный институт Садио Мане».

Футбольный клуб «Бурж» сообщил, что планирует открыть учебный центр под названием «Международный институт Садио Мане». В нем будут не просто готовить футболистов, но и обучать молодежь местным профессиям.

«Этот учебный центр позиционирует себя как многосторонняя платформа для установления территориальных и международных связей, объединяющая местные органы власти, предприятия, консульские сети и некоммерческий сектор», — говорится в пресс-релизе.

Нападающий сборной Сенегала Садио Мане в 2023 году стал мажоритарным акционером клуба «Бурж», выступающего в Национальной лиге 2 (четвертый дивизион Франции).

Центр будет создан этим летом и будет управляться подразделением SAS SM10 Pro Bourges.