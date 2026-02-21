«Бурж» откроет Международный институт Садио Мане

Футбольный клуб «Бурж» сообщил, что планирует открыть учебный центр под названием «Международный институт Садио Мане». В нем будут не просто готовить футболистов, но и обучать молодежь местным профессиям.
«Этот учебный центр позиционирует себя как многосторонняя платформа для установления территориальных и международных связей, объединяющая местные органы власти, предприятия, консульские сети и некоммерческий сектор», — говорится в пресс-релизе.
Нападающий сборной Сенегала Садио Мане в 2023 году стал мажоритарным акционером клуба «Бурж», выступающего в Национальной лиге 2 (четвертый дивизион Франции).
Центр будет создан этим летом и будет управляться подразделением SAS SM10 Pro Bourges.