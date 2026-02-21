ФИФА отклонила жалобу «Трабзонспора» на переход Менье в «Лилль»

В конце концов ФИФА вынесла решение и отклонила жалобу «Трабзонспора», которая, по мнению организации, не может быть удовлетворена, поскольку я действовал законно. Хотел бы восстановить истину, поделившись с вами этим вердиктом, и таким образом показать болельщикам «Трабзонспора», что я уважаю свои обязательства перед клубом с первой до последней минуты, вопреки тому, во что руководство хотело, чтобы люди поверили. Желаю счастливого завершения сезона моим бывшим турецким одноклубникам", — написал Менье в соцсети, опубликовав сканы документов.