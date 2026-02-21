Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
16:00
Реал Сосьедад
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.16
П2
7.90
Футбол. Италия
17:00
Ювентус
:
Комо
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.45
П2
3.74
Футбол. Германия
17:30
Бавария
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
1.12
X
11.00
П2
18.00
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
Хоффенхайм
Все коэффициенты
П1
3.40
X
3.79
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Унион Б
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.40
П2
2.35
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.48
П2
3.55
Футбол. Испания
завершен
Атлетик
2
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Сассуоло
3
:
Верона
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Марсель
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
1
:
Гамбург
1
П1
X
П2

ФИФА отклонила жалобу «Трабзонспора» на переход Менье в «Лилль»

Защитник «Лилля» Тома Менье сообщил, что получил подтверждение от ФИФА законности перехода во французский клуб на правах свободного агента из «Трабзонспора» на правах свободного агента.

«Дорогие все, после моего перехода из “Трабзонспора” в “Лилль” руководство турецкого клуба подало на меня в суд, поскольку посчитало, что я превышаю свои права, используя пункт об уходе на правах свободного агента, хотя он был предусмотрен контрактом.

В конце концов ФИФА вынесла решение и отклонила жалобу «Трабзонспора», которая, по мнению организации, не может быть удовлетворена, поскольку я действовал законно. Хотел бы восстановить истину, поделившись с вами этим вердиктом, и таким образом показать болельщикам «Трабзонспора», что я уважаю свои обязательства перед клубом с первой до последней минуты, вопреки тому, во что руководство хотело, чтобы люди поверили. Желаю счастливого завершения сезона моим бывшим турецким одноклубникам", — написал Менье в соцсети, опубликовав сканы документов.

В этом сезоне 34-летний бельгиец сыграл в 23 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.