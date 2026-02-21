ФИФА отклонила жалобу «Трабзонспора» на переход Менье в «Лилль»

Защитник «Лилля» Тома Менье сообщил, что получил подтверждение от ФИФА законности перехода во французский клуб на правах свободного агента из «Трабзонспора» на правах свободного агента.
«Дорогие все, после моего перехода из “Трабзонспора” в “Лилль” руководство турецкого клуба подало на меня в суд, поскольку посчитало, что я превышаю свои права, используя пункт об уходе на правах свободного агента, хотя он был предусмотрен контрактом.
В конце концов ФИФА вынесла решение и отклонила жалобу «Трабзонспора», которая, по мнению организации, не может быть удовлетворена, поскольку я действовал законно. Хотел бы восстановить истину, поделившись с вами этим вердиктом, и таким образом показать болельщикам «Трабзонспора», что я уважаю свои обязательства перед клубом с первой до последней минуты, вопреки тому, во что руководство хотело, чтобы люди поверили. Желаю счастливого завершения сезона моим бывшим турецким одноклубникам", — написал Менье в соцсети, опубликовав сканы документов.
В этом сезоне 34-летний бельгиец сыграл в 23 матчах во всех турнирах и сделал 1 голевую передачу.